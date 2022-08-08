В Бангладеш начались протесты в связи с повышением цен на бензин

Стоимость 95-го бензина в Бангладеш выросла на 51,7% до 135 така/л ($1,42/л), а дизельного топлива и керосина — на 42,5%, сообщает Reuters. По данным бангладешских СМИ, это сильнейшее повышение цен на бензин с момента, когда страна стала независимой. Последний раз власти страны поднимали цены на дизельное топливо и керосин в ноябре прошлого года на 23%, что сопровождалось удорожанием проезда в транспорте на 30%.