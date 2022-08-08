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Экономика

В Бангладеш начались протесты в связи с повышением цен на бензин

Ведомости

Студенты в столице Бангладеш Дакке вышли на протесты против повышения цен на бензин, сообщило издание Dhaka Tribune. Уточняется, что из-за решения повысить стоимость топлива выросла и стоимость проезда в общественном транспорте.  

Студенты потребовали опустить цены на топливо к прежнему уровню в течение 48 часов, а также отменить решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте и сделать скидки для студентов. 

Стоимость 95-го бензина в Бангладеш выросла на 51,7% до 135 така/л ($1,42/л), а дизельного топлива и керосина — на 42,5%, сообщает Reuters. По данным бангладешских СМИ, это сильнейшее повышение цен на бензин с момента, когда страна стала независимой. Последний раз власти страны поднимали цены на дизельное топливо и керосин в ноябре прошлого года на 23%, что сопровождалось удорожанием проезда в транспорте на 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных