Россия возобновила поставки газа в Латвию
Как показывают данные системы, через газоизмерительную станцию Luhamaa, по которой может идти только российский газ, поступает около 4 млн куб. м в сутки.
В конце июля глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис подтвердил, что компания продолжает закупать российский газ через посредника. Он отметил, что оплата происходит не в рублях, а в евро. «Latvijas gaze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у "Газпрома", потому что не можем рассчитаться с "Газпромом". У нас есть другой поставщик», — пояснил Калвитис.
В середине июля сейм Латвии утвердил поправки в закон «Об энергетике», которые запрещают поставки природного газа из России с 1 января 2023 г. Латвия приняла решение отказаться от российского газа в ответ на военную спецоперацию на Украине.
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