Газета
Экономика

В Британии ожидают рекордного за последние 100 лет падения реальной зарплаты

Ведомости

Падение размера реальной заработной платы жителей Великобритании по итогам года составит порядка 7,75%, следует из анализа Британского конгресса тред-юнионов (TUC — Trades Union Congress). Это станет самым резким снижением за последние 100 лет.

TUC также отмечает, что уровень инфляции в октябре 2022 г. достигнет пика в 13,3%. Сейчас Банк Англии уже отреагировал на рост инфляции повышением процентной ставки с 0,1 до 1,75%. Инфляция в стране вызвана проблемами с глобальными цепочками поставок, а также нехваткой энергоносителей. Следствием этого может стать длительная рецессия и потеря 1 млн рабочих мест, сказано в отчете TUC.

«Только однажды реальная заработная плата упала больше 13,3% — в 1922 г. в IV квартале, когда инфляция зарплат и цен после Первой мировой войны резко пошли вспять. Единственный другой сопоставимый показатель — 7,2% в I квартале 1940 г.», — уточняется в отчете.

4 августа Банк Англии сообщил, что экономика Великобритании, как ожидается, войдет в рецессию уже в IV квартале. В регуляторе отметили, что инфляционное давление в королевстве значительно усилилось – главным образом из-за существенного повышения оптовых цен на газ и рисков, связанных с ограничением поставок российского газа в Европу.

По итогам мая уровень инфляции в Великобритании достиг 9,1%, что стало самым высоким значением за последние 40 лет. В результате роста цен около 60% взрослых жителей страны начали экономить на предметах первой необходимости, ситуация также усугубилась снижением уровня реальных заработных плат. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных