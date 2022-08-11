В Британии ожидают рекордного за последние 100 лет падения реальной зарплаты

TUC также отмечает, что уровень инфляции в октябре 2022 г. достигнет пика в 13,3%. Сейчас Банк Англии уже отреагировал на рост инфляции повышением процентной ставки с 0,1 до 1,75%. Инфляция в стране вызвана проблемами с глобальными цепочками поставок, а также нехваткой энергоносителей. Следствием этого может стать длительная рецессия и потеря 1 млн рабочих мест, сказано в отчете TUC.