В Британии ожидают рекордного за последние 100 лет падения реальной зарплаты
Падение размера реальной заработной платы жителей Великобритании по итогам года составит порядка 7,75%, следует из анализа Британского конгресса тред-юнионов (TUC — Trades Union Congress). Это станет самым резким снижением за последние 100 лет.
TUC также отмечает, что уровень инфляции в октябре 2022 г. достигнет пика в 13,3%. Сейчас Банк Англии уже отреагировал на рост инфляции повышением процентной ставки с 0,1 до 1,75%. Инфляция в стране вызвана проблемами с глобальными цепочками поставок, а также нехваткой энергоносителей. Следствием этого может стать длительная рецессия и потеря 1 млн рабочих мест, сказано в отчете TUC.
«Только однажды реальная заработная плата упала больше 13,3% — в 1922 г. в IV квартале, когда инфляция зарплат и цен после Первой мировой войны резко пошли вспять. Единственный другой сопоставимый показатель — 7,2% в I квартале 1940 г.», — уточняется в отчете.
4 августа Банк Англии сообщил, что экономика Великобритании, как ожидается, войдет в рецессию уже в IV квартале. В регуляторе отметили, что инфляционное давление в королевстве значительно усилилось – главным образом из-за существенного повышения оптовых цен на газ и рисков, связанных с ограничением поставок российского газа в Европу.
По итогам мая уровень инфляции в Великобритании достиг 9,1%, что стало самым высоким значением за последние 40 лет. В результате роста цен около 60% взрослых жителей страны начали экономить на предметах первой необходимости, ситуация также усугубилась снижением уровня реальных заработных плат.
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