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Экономика

Греция спустя 12 лет вышла из-под усиленного контроля кредиторов

Ведомости

Усиленный экономический контроль кредиторов за экономикой Греции закончился 20 августа, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Благодаря решимости и стойкости Греции и ее народа страна может закрыть эту главу и уверенно смотреть в будущее. ЕС всегда будет поддерживать вас», — написала она.

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Под усиленным наблюдением кредиторов Греция находилась с долгового кризиса 2010 года. За это время греческая экономика сократилась на 25%. Страна получила от еврозоны и МВФ в общей сложности почти 300 млрд евро с 2010 г. по 2018 г.

Из-за политики жесткой экономии ВВП страны сократился на четверть, а уровень безработицы остается около 20%. Несмотря на завершение финансовой помощи, Греция должна была до 2022 года выполнять обязательства перед международными кредиторами. В обмен на снижение долговой нагрузки властям страны необходимо было сохранять первичный профицит бюджета на уровне 3,5%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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