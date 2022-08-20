Греция спустя 12 лет вышла из-под усиленного контроля кредиторов
Усиленный экономический контроль кредиторов за экономикой Греции закончился 20 августа, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Благодаря решимости и стойкости Греции и ее народа страна может закрыть эту главу и уверенно смотреть в будущее. ЕС всегда будет поддерживать вас», — написала она.
Под усиленным наблюдением кредиторов Греция находилась с долгового кризиса 2010 года. За это время греческая экономика сократилась на 25%. Страна получила от еврозоны и МВФ в общей сложности почти 300 млрд евро с 2010 г. по 2018 г.
Из-за политики жесткой экономии ВВП страны сократился на четверть, а уровень безработицы остается около 20%. Несмотря на завершение финансовой помощи, Греция должна была до 2022 года выполнять обязательства перед международными кредиторами. В обмен на снижение долговой нагрузки властям страны необходимо было сохранять первичный профицит бюджета на уровне 3,5%.