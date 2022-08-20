Reuters: КТК приостановил отгрузку с черноморского терминала

Отгрузки приостановлены с 5 и 17 августа для проверки ВПУ. «КТК приостановил погрузку с ВПУ-2 с 17 августа в связи с проверкой, а ВПУ-1 был отключен с начала этого месяца по той же причине», – сказал один из источников. Он уточнил, что ВПУ-3 пока работает.