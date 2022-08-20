Reuters: КТК приостановил отгрузку с черноморского терминала
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил отгрузку нефти с двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ) на черноморском терминале в Южной Озереевке, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Отгрузки приостановлены с 5 и 17 августа для проверки ВПУ. «КТК приостановил погрузку с ВПУ-2 с 17 августа в связи с проверкой, а ВПУ-1 был отключен с начала этого месяца по той же причине», – сказал один из источников. Он уточнил, что ВПУ-3 пока работает.
По словам источников, загрузка КТК пока не сильно пострадала из-за более низких, чем ожидалось, поставок через КТК в связи с техническим обслуживанием двух крупных казахстанских нефтяных месторождений, Тенгиза и Кашагана.
В этом году КТК неоднократно приостанавливал загрузку своих ВПУ в связи с ремонтными работами и проверками.
Как писали «Ведомости», в начале июля Приморский районный суд Новороссийска вынес решение о приостановке деятельности морского терминала КТК на 30 суток для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. Консорциум тогда пояснял, что намерен обжаловать данное решение. В итоге 11 июля Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящей инстанции и заменил приостановку деятельности КТК на штраф в 200 000 руб.
КТК – один из крупнейших инвестпроектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Основными акционерами КТК являются: госкомпания «Транснефть» (управляет 24% акций, «КТК компани» – 7%), Казахстан («Казмунайгаз» с долей 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures – 1,75%); американская Chevron (через Chevron Caspian Pipeline Consortium) владеет 15%, структура «Лукойла» Lukarco B.V. – 12,5%. Также среди акционеров американская Mobil Caspian Pipeline и Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (СП «Роснефти» и англо–голландской Shell) – по 7,5%, BG Overseas Holding Limited и Eni International N.A. N.V. (по 2%), Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.