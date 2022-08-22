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Bloomberg: Китай увеличил закупки энергоресурсов из России на 75%

Ведомости

Китай с марта по июль закупил у России нефти, нефтепродуктов, газа и угля на $35 млрд по сравнению с $20 млрд за аналогичный период 2021 г., пишет Bloomberg.

Таможенные данные КНР показали увеличение импорта нефти до 7,15 млн т (+8% по сравнению с 2021 г.), угля – до 7,4 млн т (+14%), а коксующегося угля – до 2 млн т (+63%). Россия стала главным поставщиком топлива в Китай, потеснив Индонезию, при этом часть поставок осуществляется по заниженным ценам, отмечает Bloomberg.

Также вырос импорт российского газа (+20%), алюминия (+16%), палладия (+29%) и пшеницы (+52%). Импорт нефти и никеля сократился на 20% и 10% соответственно. 

Как сообщал Bloomberg ранее, минимальный объем добычи нефти в России наблюдался в апреле и составлял 10 млн барр./сутки, с тех пор добыча только росла, в том числе благодаря переориентации экспорта на рынки Китая и Индии. 

По данным Международного энергетического агентства, в июне общий объем поставок российской нефти в Китай составил 2,1 млн барр./сутки и впервые превысил экспорт в ЕС, который составлял 1,8 млн барр./сутки. На долю Китая приходилось около 35% экспорта нефти из России, что составило около 20% от всей импортируемой КНР нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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