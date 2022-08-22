Bloomberg: Китай увеличил закупки энергоресурсов из России на 75%
Китай с марта по июль закупил у России нефти, нефтепродуктов, газа и угля на $35 млрд по сравнению с $20 млрд за аналогичный период 2021 г., пишет Bloomberg.
Таможенные данные КНР показали увеличение импорта нефти до 7,15 млн т (+8% по сравнению с 2021 г.), угля – до 7,4 млн т (+14%), а коксующегося угля – до 2 млн т (+63%). Россия стала главным поставщиком топлива в Китай, потеснив Индонезию, при этом часть поставок осуществляется по заниженным ценам, отмечает Bloomberg.
Также вырос импорт российского газа (+20%), алюминия (+16%), палладия (+29%) и пшеницы (+52%). Импорт нефти и никеля сократился на 20% и 10% соответственно.
Как сообщал Bloomberg ранее, минимальный объем добычи нефти в России наблюдался в апреле и составлял 10 млн барр./сутки, с тех пор добыча только росла, в том числе благодаря переориентации экспорта на рынки Китая и Индии.
По данным Международного энергетического агентства, в июне общий объем поставок российской нефти в Китай составил 2,1 млн барр./сутки и впервые превысил экспорт в ЕС, который составлял 1,8 млн барр./сутки. На долю Китая приходилось около 35% экспорта нефти из России, что составило около 20% от всей импортируемой КНР нефти.
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