МЭА прогнозирует символическое падение добычи нефти в России в 2022 году

МЭА прогнозирует символическое падение добычи нефти в России в 2022 годуРезультаты 2023 года могут оказаться слабее из-за эмбарго ЕС
Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по снижению добычи нефти в России по итогам 2022 г. Из опубликованного 11 августа отчета следует, что средний уровень добычи будет немногим меньше, чем в 2021 г., – 10,86 млн барр./сутки против 10,87 млн барр./сутки. Разница составляет всего 10 000 барр./сутки, или 1364 т/сутки. Предыдущий прогноз агентства предполагал снижение российской добычи в 2022 г. до 10,6 млн барр./сутки.
Текущий уровень добычи сырой нефти, газового конденсата и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) в РФ, по оценкам МЭА, составляет 11,1 млн барр./сутки (1,5 млн т), что всего на 310 000 барр./сутки меньше уровня добычи до начала СВО на Украине.
Как устроено нефтяное эмбарго ЕС
В начале июня 2022 г. ЕС в рамках шестого санкционного пакета ввел эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов морем. Запрет на поставки сырой нефти вступит в силу в декабре 2022 г., на поставки нефтепродуктов – в феврале 2023 г. Исключения сделали только для российской нефти, поставляемой в ЕС по нефтепроводу «Дружба» (на него приходится порядка 10% поставок). При этом Германия и Польша заявили об отказе от любых форм поставок нефти из России.
При этом агентство считает, что сейчас добыча в России на пике, и ожидает ее сокращения уже с августа 2022 г., а в декабре, на фоне введения эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС, темпы снижения должны ускориться. МЭА также обратило внимание, что «Роснефть» в рамках своего флагманского проекта «Восток ойл» в июле начала бурение на Пайяхском месторождении. Агентство отмечает, что в 2030 г. в рамках проекта добыча выйдет на уровень 2 млн барр./сутки.
В конце мая 2022 г. вице-премьер Александр Новак говорил, что по итогам года добыча нефти в РФ может снизиться до 480-500 млн т с 524 млн т по итогам 2021 г. Но не исключал, что «в любой момент ситуация может измениться».
Как сообщало агентство Bloomberg, минимальный объем добычи нефти в России наблюдался в апреле и составлял 10 млн барр./сутки, с тех пор добыча только росла, в том числе благодаря переориентации экспорта на рынки Китая и Индии. Текущие показатели лишь немногим ниже января, когда добыча держалась на уровне 11 млн барр./сутки.
Цены на российскую нефть также продолжают расти: если в апреле, по данным Bloomberg, дисконт на Urals к марке Brent составлял в среднем около $35, то в августе он сократился до $20-25. В последние дни цены эталонных сортов нефти устойчиво закрепились в зоне ниже $100/барр. 10 августа баррель североморской Brent стоил на бирже ICE $97,4 (1 августа – $100,3). На пике 8 июня Brent торговалась по $118,36/барр.
В июле экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ снизился на 115 000 барр./сутки к июню – до 7,4 млн барр./сутки. При этом в январе он составил, по данным МЭА, около 8 млн барр./сутки. По оценкам МЭА, после начала СВО на Украине экспорт российской нефти в США, Великобританию, ЕС, Японию и Корею упал почти на 2,2 млн барр./сутки. При этом около двух третей от этого объема было перенаправлено на другие рынки, преимущественно азиатские.
Также в обзоре подчеркивается, что в июне общий объем поставок российской нефти в Китай составил 2,1 млн барр./сутки и впервые превысил экспорт в ЕС, который составлял 1,8 млн барр./сутки. На долю Китая приходилось около 35% экспорта нефти из России, что составило около 20% от всей импортируемой КНР нефти.
Общая же добыча нефти в мире в июле выросла на 1,4 млн барр./сутки – до 100,5 млн барр./сутки, что стало максимальным показателем с января 2020 г., следует из отчета МЭА. То есть объемы производства наконец достигли уровня докоронавирусного периода. Это также подтверждает Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в отчете, опубликованном 11 августа. «Основные показатели мирового нефтяного рынка продолжали уверенно восстанавливаться до уровней, существовавших до пандемии COVID-19, на протяжении большей части первой половины 2022 г., но есть признаки замедления роста мировой экономики и спроса на нефть», – отмечается в отчете ОПЕК.
В 2023 г. «удачным сценарием» для России станет сохранение объемов добычи 2022 г., полагает управляющий партнер Kept Антон Усов. При этом в нынешнем году, по словам эксперта, «предпосылок для дополнительного падения добычи, сверх факторов, названных МЭА, нет».
«Даже с учетом вступления в действие европейского эмбарго на российские морские поставки нефти в декабре есть вероятность, что добыча в РФ в 2022 г. составит 520-535 млн т», – подсчитал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Он добавляет, что если ЕС все же поддержит обсуждаемую сейчас инициативу по введению потолка цен на российскую нефть, это в любом случае не произойдет раньше декабря. По мнению Тануркова, в этом случае в 2023 г. добыча может сократиться до 450-480 млн т «в зависимости от темпов переориентации поставок на Азию и возможностей российской инфраструктуры».
Консервативный прогноз Альфа-банка предполагает падение добычи углеводородов по итогам 2022 г. на 4,5% относительно объемов 2021 г. «В условиях дальнейшего сокращения экспорта в ЕС и признаков замедления роста поставок в страны Азии оценка МЭА выглядит довольно оптимистично», – считает старший аналитик банка Никита Блохин. По мнению эксперта, ключевым фактором, определяющим темпы сокращения добычи в РФ, станет сворачивание контрактов на поставку нефти в ЕС, запланированное на вторую половину года.