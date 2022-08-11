МЭА прогнозирует символическое падение добычи нефти в России в 2022 году

В июле экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ снизился на 115 000 барр./сутки к июню – до 7,4 млн барр./сутки. При этом в январе он составил, по данным МЭА, около 8 млн барр./сутки. По оценкам МЭА, после начала СВО на Украине экспорт российской нефти в США, Великобританию, ЕС, Японию и Корею упал почти на 2,2 млн барр./сутки. При этом около двух третей от этого объема было перенаправлено на другие рынки, преимущественно азиатские.