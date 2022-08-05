Цены на нефть пошли вниз на фоне стабилизации глобального спроса

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения инвесторов о том, что рост процентных ставок центробанков и замедление темпов подъема мировой экономики окажут существенное негативное влияние на спрос, пишет портал Trading Economics. Снижению цен во многом способствовали заявление минэнерго США об увеличении запасов нефти на прошлой неделе на 4,47 млн барр. и принятое 3 августа решение участников соглашения ОПЕК+ повысить квоту на добычу нефти в сентябре дополнительно на 100 000 барр./сутки.