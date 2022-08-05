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Цены на нефть пошли вниз на фоне стабилизации глобального спроса

В краткосрочной перспективе возможно падение котировок до $85 за баррель, считают эксперты
Николай Николаев
На нефтяной рынок продолжают действовать «разнонаправленные факторы» / Martin Meissner / AP

Мировые котировки на нефть стремительно снижаются: 4 августа на 20.00 мск октябрьский фьючерс на нефть эталонной марки Brent снижался на 3,2% к предыдущему закрытию до $93,6/барр. впервые с 14 июля. Стоимость фьючерса на американский сорт WTI снизилась на 2,3% до $88,5/барр.

Давление на нефтяной рынок оказывают опасения инвесторов о том, что рост процентных ставок центробанков и замедление темпов подъема мировой экономики окажут существенное негативное влияние на спрос, пишет портал Trading Economics. Снижению цен во многом способствовали заявление минэнерго США об увеличении запасов нефти на прошлой неделе на 4,47 млн барр. и принятое 3 августа решение участников соглашения ОПЕК+ повысить квоту на добычу нефти в сентябре дополнительно на 100 000 барр./сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных