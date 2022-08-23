Расчетная цена за газ составила рекордные $2861,6 за тысячу куб. м
Расчетная цена за газ за прошедшие сутки составила $2861,6 за тысячу куб. м и стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе с 1996 г. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
22 августа в ходе торгов цена на газ превысила отметку в $3000 за тысячу куб. м. Причиной роста цен на энергоноситель стало заявление «Газпрома» от 19 августа о приостановке прокачки газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября из-за планового технического обслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».
Уже в пятницу стоимость сентябрьского фьючерса поднялась на 8% и превысила $2700 за тысячу куб. м впервые с марта. В понедельник рост цен продолжился. Цена перешагнула отметку в $3000 за тысячу куб. м и остановилась на закрытии чуть ниже $2900 за тысячу куб. м.
Предыдущий рекорд был установлен на бирже ICE 7 марта, когда стоимость тысячи куб. м газа приблизилась к отметке в $3900 после начала специальной военной операции на территории Украины. Расчетная цена по итогам дня тогда составила $2560,7 за тысячу куб. м.
В настоящее время турбина находится на территории ФРГ, куда была доставлена по соглашению между Берлином и Оттавой. «Газпром» не готов забрать турбину из-за юридической неопределенности. В начале августа зампред правления компании Виталий Маркелов заявил, что газовая монополия готова принять турбину в случае получения гарантий неприменения санкций.
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