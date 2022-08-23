Газета
Бизнес

Расчетная цена за газ составила рекордные $2861,6 за тысячу куб. м

Ведомости

Расчетная цена за газ за прошедшие сутки составила $2861,6 за тысячу куб. м и стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе с 1996 г. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

22 августа в ходе торгов цена на газ превысила отметку в $3000 за тысячу куб. м. Причиной роста цен на энергоноситель стало заявление «Газпрома» от 19 августа о приостановке прокачки газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября из-за планового технического обслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».

Уже в пятницу стоимость сентябрьского фьючерса поднялась на 8% и превысила $2700 за тысячу куб. м впервые с марта. В понедельник рост цен продолжился. Цена перешагнула отметку в $3000 за тысячу куб. м и остановилась на закрытии чуть ниже $2900 за тысячу куб. м.

Предыдущий рекорд был установлен на бирже ICE 7 марта, когда стоимость тысячи куб. м газа приблизилась к отметке в $3900 после начала специальной военной операции на территории Украины. Расчетная цена по итогам дня тогда составила $2560,7 за тысячу куб. м.

В конце июля «Газпром» сократил поставки газа по «Северному потоку» с проектных 150,6 млн куб. м в сутки до 33 млн куб. м из-за проблем с возвращением в Россию турбины после проведенного на заводе Siemens в Канаде ремонта.

В настоящее время турбина находится на территории ФРГ, куда была доставлена по соглашению между Берлином и Оттавой. «Газпром» не готов забрать турбину из-за юридической неопределенности. В начале августа зампред правления компании Виталий Маркелов заявил, что газовая монополия готова принять турбину в случае получения гарантий неприменения санкций.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных