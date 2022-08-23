Расчетная цена за газ составила рекордные $2861,6 за тысячу куб. м

Уже в пятницу стоимость сентябрьского фьючерса поднялась на 8% и превысила $2700 за тысячу куб. м впервые с марта. В понедельник рост цен продолжился. Цена перешагнула отметку в $3000 за тысячу куб. м и остановилась на закрытии чуть ниже $2900 за тысячу куб. м.