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Власти Северной Македонии объявили кризисное положение в сфере энергоснабжения

Ведомости

Правительство Северной Македонии объявило о наличии кризисной ситуации с поставками тепловой энергии в столице республики, городе Скопье, а также наличие кризисной ситуации в энергетике на всей территории страны, сообщает пресс-служба македонского национального телерадиовещания (МРТ).

«Решение по теплообеспечению связано с недостатком тепловой энергии, возможностей использования альтернативных видов топлива и ситуацией на рынке тепловой энергии. Решение по энергоснабжению принято ввиду недостатка электричества и состояния на электроэнергетическом рынке», – говорится в сообщении.

Особое положение в стране начнет действовать с 1 сентября и продлится 30 дней. Со дня вступления в силу особого положения комиссия по контролю за ситуацией в сфере электроснабжения и по контролю за ситуацией в области теплоснабжения начнет осуществлять постоянный мониторинг, анализ и оценку ситуации на рынке тепловой энергии.

Ранее Северная Македония объявляла кризисную ситуацию в энергетическом секторе страны в ноябре 2021 г., писал ТАСС. Оно вводилось «с целью оптимизации работы энергетических компаний, а также отказа от возможного введения в секторе ограничительных мер, которые могли бы негативно повлиять на повседневную жизнь граждан».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных