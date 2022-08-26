Власти Северной Македонии объявили кризисное положение в сфере энергоснабжения

Особое положение в стране начнет действовать с 1 сентября и продлится 30 дней. Со дня вступления в силу особого положения комиссия по контролю за ситуацией в сфере электроснабжения и по контролю за ситуацией в области теплоснабжения начнет осуществлять постоянный мониторинг, анализ и оценку ситуации на рынке тепловой энергии.