Власти Северной Македонии объявили кризисное положение в сфере энергоснабжения
Правительство Северной Македонии объявило о наличии кризисной ситуации с поставками тепловой энергии в столице республики, городе Скопье, а также наличие кризисной ситуации в энергетике на всей территории страны, сообщает пресс-служба македонского национального телерадиовещания (МРТ).
«Решение по теплообеспечению связано с недостатком тепловой энергии, возможностей использования альтернативных видов топлива и ситуацией на рынке тепловой энергии. Решение по энергоснабжению принято ввиду недостатка электричества и состояния на электроэнергетическом рынке», – говорится в сообщении.
Особое положение в стране начнет действовать с 1 сентября и продлится 30 дней. Со дня вступления в силу особого положения комиссия по контролю за ситуацией в сфере электроснабжения и по контролю за ситуацией в области теплоснабжения начнет осуществлять постоянный мониторинг, анализ и оценку ситуации на рынке тепловой энергии.
Ранее Северная Македония объявляла кризисную ситуацию в энергетическом секторе страны в ноябре 2021 г., писал ТАСС. Оно вводилось «с целью оптимизации работы энергетических компаний, а также отказа от возможного введения в секторе ограничительных мер, которые могли бы негативно повлиять на повседневную жизнь граждан».
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