Костин: в ближайшее время ключевая ставка может быть снижена до 7%
Глава ВТБ Андрей Костин видит предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России вплоть до 7%. Об этом он заявил на сессии Восточного экономического форума.
«Мы, кстати, считаем, что есть предпосылки для снижения ключевой ставки, даже в ближайшее время до 7,5% и, может быть, дальше — до 7%», — сказал Костин (цитата по ТАСС).
28 февраля ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. С 8 апреля ставка начала снижаться.
В настоящее время ключевая ставка составляет 8%. В предыдущий раз Совет директоров Банка России снизил ее на 1,5 пункта на заседании 22 июля. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 16 сентября.
Кроме того, в июле ЦБ дал оптимистичные прогнозы по инфляции. По данным регулятора, в 2022 г. она составит 12-15%, затем снизится до 5–7% в 2023 г. и вернется к 4% в 2024 г. Еще в июне Банк России говорил о росте цен на уровне 14-17% в 2022 г.
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