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Экономика

Костин: в ближайшее время ключевая ставка может быть снижена до 7%

Ведомости

Глава ВТБ Андрей Костин видит предпосылки для снижения ключевой ставки Банка России вплоть до 7%. Об этом он заявил на сессии Восточного экономического форума.

«Мы, кстати, считаем, что есть предпосылки для снижения ключевой ставки, даже в ближайшее время до 7,5% и, может быть, дальше — до 7%», — сказал Костин (цитата по ТАСС).

28 февраля ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. С 8 апреля ставка начала снижаться.

В настоящее время ключевая ставка составляет 8%. В предыдущий раз Совет директоров Банка России снизил ее на 1,5 пункта на заседании 22 июля. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 16 сентября.

Кроме того, в июле ЦБ дал оптимистичные прогнозы по инфляции. По данным регулятора, в 2022 г. она составит 12-15%, затем снизится до 5–7% в 2023 г. и вернется к 4% в 2024 г. Еще в июне Банк России говорил о росте цен на уровне 14-17% в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных