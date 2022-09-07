Костин: в ближайшее время ключевая ставка может быть снижена до 7%

Кроме того, в июле ЦБ дал оптимистичные прогнозы по инфляции. По данным регулятора, в 2022 г. она составит 12-15%, затем снизится до 5–7% в 2023 г. и вернется к 4% в 2024 г. Еще в июне Банк России говорил о росте цен на уровне 14-17% в 2022 г.