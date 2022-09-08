Газета
Экономика

Минфин сообщил о падении доходов на прибыль у 16 российских регионов

Ведомости

По итогам восьми месяцев поступления 16 российских регионов от налога на прибыль в годовом выражении снизились, сообщил первый замглавы Минфина Леонид Горнин в интервью РБК.

Два месяца назад таких субъектов было девять. Преимущественно снижение произошло за счет металлургической отрасли и в определенной степени связано с высокой базой 2021 г. Такая ситуация зафиксирована, в частности, в Карелии, Белгородской, Курской, Липецкой, Свердловской и Челябинской областях, а также Забайкалье.

НДФЛ, второй ключевой источник налоговых поступлений в региональные бюджеты, за этот период снизился лишь в двух регионах — в Ингушетии и на Алтае. Два месяца назад таких субъектов было шесть. Горнин пояснил, что НДФЛ, будучи достаточно стабильным налогом, имеет тенденцию к росту даже в периоды кризиса.

По его словам, в Минфине не сильно обеспокоены выпадающими доходами в металлургических регионах, поскольку эти субъекты уже имеют опыт формирования сбалансированных бюджетов за счет накопленных резервов в благополучных периодах. При этом объем этих накоплений по всем регионам оценивается в более 4 трлн руб., такая «подушка безопасности» поможет профинансировать расходы бюджета в следующем году.

Совокупный профицит бюджетов российских регионов на 1 августа превысил 1,4 трлн руб., подсчитали ранее аналитики АКРА на основе оперативных данных за январь – июль, что существенно превышает показатель за аналогичный период прошлого года – 0,8 трлн руб. У большинства регионов бюджет на текущий год сверстан с дефицитом, однако фактическое исполнение будет значительно лучше плановых показателей, отметили тогда в АКРА.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Профицит региональных бюджетов приблизился к 1,5 трлн рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных