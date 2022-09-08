Минфин сообщил о падении доходов на прибыль у 16 российских регионов
Два месяца назад таких субъектов было девять. Преимущественно снижение произошло за счет металлургической отрасли и в определенной степени связано с высокой базой 2021 г. Такая ситуация зафиксирована, в частности, в Карелии, Белгородской, Курской, Липецкой, Свердловской и Челябинской областях, а также Забайкалье.
НДФЛ, второй ключевой источник налоговых поступлений в региональные бюджеты, за этот период снизился лишь в двух регионах — в Ингушетии и на Алтае. Два месяца назад таких субъектов было шесть. Горнин пояснил, что НДФЛ, будучи достаточно стабильным налогом, имеет тенденцию к росту даже в периоды кризиса.
По его словам, в Минфине не сильно обеспокоены выпадающими доходами в металлургических регионах, поскольку эти субъекты уже имеют опыт формирования сбалансированных бюджетов за счет накопленных резервов в благополучных периодах. При этом объем этих накоплений по всем регионам оценивается в более 4 трлн руб., такая «подушка безопасности» поможет профинансировать расходы бюджета в следующем году.
Совокупный профицит бюджетов российских регионов на 1 августа превысил 1,4 трлн руб., подсчитали ранее аналитики АКРА на основе оперативных данных за январь – июль, что существенно превышает показатель за аналогичный период прошлого года – 0,8 трлн руб. У большинства регионов бюджет на текущий год сверстан с дефицитом, однако фактическое исполнение будет значительно лучше плановых показателей, отметили тогда в АКРА.
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