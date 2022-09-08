Минфин сообщил о падении доходов на прибыль у 16 российских регионов

По его словам, в Минфине не сильно обеспокоены выпадающими доходами в металлургических регионах, поскольку эти субъекты уже имеют опыт формирования сбалансированных бюджетов за счет накопленных резервов в благополучных периодах. При этом объем этих накоплений по всем регионам оценивается в более 4 трлн руб., такая «подушка безопасности» поможет профинансировать расходы бюджета в следующем году.