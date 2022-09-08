Газета
Экономика

Силуанов назвал условия достижения финансового суверенитета

Ведомости

Глава Минфина России Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума назвал условия, выполнение которых позволит стране достичь финансового суверенитета.

«Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой — первое. Потому что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только на то, "дадут ли нам в долг или нет”», — пояснил он. 

По словам Силуанова, тема финансового суверенитета является «очень важной» для России. Глава ведомства подчеркнул, что хотя союзниками России являются армия и флот, но без финансовой составляющей это «не годится». 

Ранее сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ответственная финансовая политика позволила нивелировать эффекты антироссийских санкций и долгосрочно планировать необходимые решения для поддержки экономики и населения. 

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что главным приобретением специальной военной операции на Украине стал суверенитет России, который лежит в основе современного развития. По словам Путина, в результате происходящего случилась сильная поляризация, которая, однако, пойдет только на пользу, потому что «все ненужное, вредное, все, что мешает идти вперед, будет отторгнуто».  

По словам президента, пик сложной экономической ситуации в России был пройден, сейчас ситуация начала нормализоваться. Он отметил, что инфляция стала снижаться — по итогам года она может опуститься до 12%, а безработица находится на минимуме. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Путин: пик самой сложной экономической ситуации в России пройден

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных