Силуанов назвал условия достижения финансового суверенитета
Глава Минфина России Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума назвал условия, выполнение которых позволит стране достичь финансового суверенитета.
«Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой — первое. Потому что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только на то, "дадут ли нам в долг или нет”», — пояснил он.
По словам Силуанова, тема финансового суверенитета является «очень важной» для России. Глава ведомства подчеркнул, что хотя союзниками России являются армия и флот, но без финансовой составляющей это «не годится».
Ранее сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ответственная финансовая политика позволила нивелировать эффекты антироссийских санкций и долгосрочно планировать необходимые решения для поддержки экономики и населения.
Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что главным приобретением специальной военной операции на Украине стал суверенитет России, который лежит в основе современного развития. По словам Путина, в результате происходящего случилась сильная поляризация, которая, однако, пойдет только на пользу, потому что «все ненужное, вредное, все, что мешает идти вперед, будет отторгнуто».
По словам президента, пик сложной экономической ситуации в России был пройден, сейчас ситуация начала нормализоваться. Он отметил, что инфляция стала снижаться — по итогам года она может опуститься до 12%, а безработица находится на минимуме.
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