Кудрин заверил в возможности финансовой системы выполнить все соцобязательства

В конце июля Росстат сообщил о сокращении реальных располагаемых доходов россиян во II квартале на 0,8% по сравнению с тем же периодом в 2021 г. При этом, по данным ведомства, относительно I квартала они выросли на 16,4%. Денежные доходы в среднем на душу населения составили 44 374 руб. в апреле — июне. В номинальном выражении это больше, чем во II квартале прошлого года, на 15,2%.