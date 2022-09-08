Газета
Экономика

Кудрин заверил в возможности финансовой системы выполнить все соцобязательства

Ведомости

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что финансовая система России устойчива, чтобы исполнить все социальные обязательства бюджета.

«Бюджетные обязательства социальные, в том числе проиндексированные, исполнить абсолютно возможно. Для этого у нас достаточно крепкая финансовая система», — сказал Кудрин в ходе Московского финансового форума (цитата по ТАСС). 

Кроме того, Кудрин полагает, что обеспечить рост реальных доходов населения России после этого «кризисного года» возможно. Он с сожалением отметил снижение доходов в условиях кризиса. 

В конце июля Росстат сообщил о сокращении реальных располагаемых доходов россиян во II квартале на 0,8% по сравнению с тем же периодом в 2021 г. При этом, по данным ведомства, относительно I квартала они выросли на 16,4%. Денежные доходы в среднем на душу населения составили 44 374 руб. в апреле — июне. В номинальном выражении это больше, чем во II квартале прошлого года, на 15,2%. 

В августе Минэкономразвития представило сценарные условия, согласно которым ведомство ожидает инфляцию к декабрю 2022 г. на уровне 13,4%, а не 17,5%, как сообщалось в мае. Также отмечалось, что реальные располагаемые доходы населения снизятся в этом году на 2,8%, а не на 6,8%, как прогнозировалось тремя месяцами ранее. По данным Минэкономразвития, в 2023 г. рост составит 1,2%, а в 2024 и 2025 гг. — 3,5% и 2% соответственно.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных