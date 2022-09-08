Кудрин заверил в возможности финансовой системы выполнить все соцобязательства
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что финансовая система России устойчива, чтобы исполнить все социальные обязательства бюджета.
«Бюджетные обязательства социальные, в том числе проиндексированные, исполнить абсолютно возможно. Для этого у нас достаточно крепкая финансовая система», — сказал Кудрин в ходе Московского финансового форума (цитата по ТАСС).
Кроме того, Кудрин полагает, что обеспечить рост реальных доходов населения России после этого «кризисного года» возможно. Он с сожалением отметил снижение доходов в условиях кризиса.
В конце июля Росстат сообщил о сокращении реальных располагаемых доходов россиян во II квартале на 0,8% по сравнению с тем же периодом в 2021 г. При этом, по данным ведомства, относительно I квартала они выросли на 16,4%. Денежные доходы в среднем на душу населения составили 44 374 руб. в апреле — июне. В номинальном выражении это больше, чем во II квартале прошлого года, на 15,2%.
В августе Минэкономразвития представило сценарные условия, согласно которым ведомство ожидает инфляцию к декабрю 2022 г. на уровне 13,4%, а не 17,5%, как сообщалось в мае. Также отмечалось, что реальные располагаемые доходы населения снизятся в этом году на 2,8%, а не на 6,8%, как прогнозировалось тремя месяцами ранее. По данным Минэкономразвития, в 2023 г. рост составит 1,2%, а в 2024 и 2025 гг. — 3,5% и 2% соответственно.
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