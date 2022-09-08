El Pais: ЕС получил не менее 38% вывезенного с Украины зерна
Евросоюз получил по меньшей мере 38% зерна, которое было вывезено из заблокированных портов Украины, сообщает испанская газета El Pais.
Уточняется, что по прошествии месяца с начала действия «зерновой сделки» по защищенному коридору из Украины вывезено более 2 млн т зерна. По информации издания, ежедневно из трех черноморских портов выходят в среднем по пять кораблей с сельхозпродукцией. Эта сделка была заключена, чтобы освободить место для нового урожая и смягчить продовольственный кризис в нуждающихся странах.
Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что только 2 корабля из 87 было отправлено в нуждающиеся страны, остальные же — в европейские страны. По его словам, в порты развивающихся стран было доставлено всего 60 000 из 2 млн т сельхозпродукции. Он обвинил западные государства в обмане и назвал ситуацию с вывозом зерна из заблокированных портов Украины «очередным наглым обманом» и «надувательством».
По данным ООН, три года назад 135 млн человек испытывали нехватку продовольствия, сейчас же их число увеличилось в 2,5 раза — до 345 млн человек, сообщил Путин.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу СКЦ по вывозу зерна. 1 августа из Украины вышло первое судно с зерном. В рамках соглашения по зерну предполагается также снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
Порты Украины оказались заблокированы с начала специальной военной операции. Украинские суда не могли выходить в море из-за большого количества мин, а европейские страны и ООН обвиняли Россию в надвигающемся продовольственном кризисе. Москва отрицала обвинение.
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