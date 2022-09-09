«Коммерсантъ»: Россия может увеличить импорт белорусского топлива для поддержки Минска

Товарооборот России и Белоруссии по итогам 2021 г. вырос на 35% до $40,05 млрд. На долю России приходилось 49,0% всего товарооборота Белоруссии, в том числе — 41,1% экспорта (в 2020 г. — 45,1%) и 56,6% импорта (в 2020 г. — 50,4%). Экспорт российской промышленной продукции увеличился в годовом выражении на 42,7%, поставки белорусских товаров также показали рост, прибавив 24%, сообщали в марте в белорусском министерстве промышленности.