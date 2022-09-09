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«Коммерсантъ»: Россия может увеличить импорт белорусского топлива для поддержки Минска

Ведомости

Кремль может увеличить импорт белорусского топлива, который в последнее время был минимален. Это призвано поддержать нефтеперерабатывающую отрасль республики, столкнувшуюся с санкциями Евросоюза и потерей украинского рынка, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, импорт бензина и дизеля сейчас активно обсуждается в Минэнерго и Минфине России. Белоруссия обеспечивала 45% совокупного импорта бензина (чуть более 1 млн т) на Украину и 37% импорта дизтоплива (2,97 млн т), подсчитали аналитики Argus.

Главным препятствием закупок белорусского топлива являются существенные субсидии на внутренние поставки, которые получают российские НПЗ. Белорусские предприятия сейчас не могут их получить, а поставки без такого демпфера будут убыточными.

Собеседники газеты считают, что российские власти могли бы предоставить Белоруссии демпфер через трейдинговую компанию, зарегистрированную в России. Так, сейчас «Белнефтехим» поставляет продукцию в РФ через российское ООО «Белнефтехим-РОС», отмечает издание. По мнению главы дирекции юрфирмы Vegas Lex Кирилла Никитина, Кремль скорее заключит соглашение с Минском на уровне президента или правительства, указывая на достигнутое ранее соглашение о компенсации белорусской стороне потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли России.

Товарооборот России и Белоруссии по итогам 2021 г. вырос на 35% до $40,05 млрд. На долю России приходилось 49,0% всего товарооборота Белоруссии, в том числе — 41,1% экспорта (в 2020 г. — 45,1%) и 56,6% импорта (в 2020 г. — 50,4%). Экспорт российской промышленной продукции увеличился в годовом выражении на 42,7%, поставки белорусских товаров также показали рост, прибавив 24%, сообщали в марте в белорусском министерстве промышленности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных