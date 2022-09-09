Банк Англии перенес объявление решения по учетной ставке до 22 сентября
Банк Англии в связи с кончиной королевы Елизаветы II принял решение отложить заседание по учетной ставке на неделю, соответствующее заявление появилось на сайте регулятора. Решение по ставке будет объявлено 22 сентября.
«В связи с периодом национального траура, который сейчас сохраняется в Соединенном Королевстве, заседание комитета по денежно-кредитной политике в сентябре 2022 г. было отложено на одну неделю», — сказано в сообщении.
В последний раз регулятор повысил ключевую ставку на заседании в начале августа на 0,5 п.п. — с 1,25% до 1,75%. Банк Англии начал последовательно повышать ставку в декабре 2021 г., тогда он увеличил ее с 0,1% до 0,25%. В феврале 2022 г. ставка выросла до 0,5%, в марте — до 0,75%, в мае — до 1%, в июне — до 1,25%.
По последним данным Бюро национальной статистики Великобритании, по итогам июля инфляция в стране ускорилась до 10,1% с 9,4% в июне и обновила 40-летний максимум. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Банк Англии ожидает ускорения инфляции выше 13% к концу года.
Накануне, 8 сентября, Европейский центральный банк принял решение повысить ключевую ставку сразу на 0,75 п.п. — до 1,25%, что позволит скорее вернуть инфляцию к среднесрочному целевому показателю в 2%. По итогам августа в странах еврозоны потребительская инфляция стала рекордной за все время существования единой европейской валюты с 1 января 1999 г., следует из опубликованных 31 августа данных Евростата. Она достигла 9,1% в годовом исчислении.
Ранее, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что в ближайшее время ключевая ставка в России может быть снижена до 7%, сейчас она составляет 8%. В предыдущий раз Совет директоров Банка России снизил ее на 1,5 п.п. на заседании 22 июля. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 16 сентября.
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