Bloomberg: главе ЕК придется сказать европейцам правду об энергетическом кризисе

«Фон дер Ляйен должна четко и ясно сказать гражданам, что зима потребует жертв и что потребление энергии придется снизить на 10-15%. А еще она должна заявить им, что страны — члены ЕС сделают все возможное, чтобы разделить издержки и максимально увеличить поставки из нероссийских источников», - заявил он.