Bloomberg: главе ЕК придется сказать европейцам правду об энергетическом кризисе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна «четко и ясно» рассказать жителям Евросоюза, что их ждет тяжелая зима из-за энергетического кризиса, написал журналист Bloomberg Лайонел Лорен.
«Фон дер Ляйен должна четко и ясно сказать гражданам, что зима потребует жертв и что потребление энергии придется снизить на 10-15%. А еще она должна заявить им, что страны — члены ЕС сделают все возможное, чтобы разделить издержки и максимально увеличить поставки из нероссийских источников», - заявил он.
По его словам, главной проблемой страдающей от кризиса Европы является недоверие жителей к руководителям. «Суть решения в том, пойдут ли европейцы вместе со своими лидерами или дадут им от ворот поворот», — заключил он, предложив главе ЕК ввести чрезвычайное положение в масштабах всей Европы.
После начала спецоперации на Украине западные государства ввели масштабные санкции против России. Ограничения в том числе коснулись энергетики. Из-за сокращения поставок газа страны Европы столкнулись с нехваткой энергоносителей, в результате чего цены на газ в Европе начали расти.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал усталость граждан стран ЕС от санкций против России. Он также отметил, что европейцы «очень озабочены предстоящей зимой и последствиями энергетического кризиса». Однако, по словам Борреля, в грозящем Европе кризисе виноваты не санкции ЕС, а действия России, которая «превращает энергетику в оружие».
В связи с этим страны ЕС стали искать альтернативу российскому газу и прибегать к разным способам экономии энергоносителей. Так, принято решение снизить их потребление на 7-15%. Кроме того, Германия призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.
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