В России предупредили о возможной нехватке зимнего дизеля
В России зимой может возникнуть нехватка морозостойких сортов дизеля, однако с другими видами топлива сложностей не будет, заявил в интервью радио Sputnik президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
По его мнению, с зимним дизелем в России «всегда были проблемы», трудности могут возникнуть и в этом году. Цены на дизельное топливо превышают цены на бензин и такая ситуация ненормальна, отметил Аркуша.
«Раньше помогали так называемые средние дистилляты или заменители дизельного топлива, а сейчас их практически нет на внутреннем рынке, они все уходят на экспорт. Сам зимний дизель тоже в достаточно больших количествах уходит на экспорт. Из-за этого у нас цены оптовые и розничные на дизельное топливо существенно выше, чем на бензин, что в общем-то ненормально», – сказал президент Российского топливного союза.
С дефицитом зимнего дизеля позволили бы справиться поставки из Белоруссии, такой вариант обсуждается, добавил эксперт. В целом ситуация с топливом в РФ является стабильной: при двузначной инфляции его стоимость почти не выросла с начала года, подчеркнул Аркуша. Он пояснил, что это стало возможным благодаря росту производства топлива и его отгрузки на внутренний рынок на фоне незначительного экспорта дизеля и бензина.
«В такой ситуации не растут оптовые и розничные цены. Я не ожидаю роста цен на топливо на уровне инфляции», – сказал Аркуша.
В сентябре стало известно, что Россия может увеличить импорт белорусского топлива, который в последнее время был минимален. Это призвано поддержать нефтеперерабатывающую отрасль республики, столкнувшуюся с санкциями Евросоюза и потерей украинского рынка, писал «Коммерсантъ».