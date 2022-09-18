В России предупредили о возможной нехватке зимнего дизеля

«Раньше помогали так называемые средние дистилляты или заменители дизельного топлива, а сейчас их практически нет на внутреннем рынке, они все уходят на экспорт. Сам зимний дизель тоже в достаточно больших количествах уходит на экспорт. Из-за этого у нас цены оптовые и розничные на дизельное топливо существенно выше, чем на бензин, что в общем-то ненормально», – сказал президент Российского топливного союза.