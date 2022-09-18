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Экономика

В России предупредили о возможной нехватке зимнего дизеля

Ведомости

В России зимой может возникнуть нехватка морозостойких сортов дизеля, однако с другими видами топлива сложностей не будет, заявил в интервью радио Sputnik президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

По его мнению, с зимним дизелем в России «всегда были проблемы», трудности могут возникнуть и в этом году. Цены на дизельное топливо превышают цены на бензин и такая ситуация ненормальна, отметил Аркуша.

«Раньше помогали так называемые средние дистилляты или заменители дизельного топлива, а сейчас их практически нет на внутреннем рынке, они все уходят на экспорт. Сам зимний дизель тоже в достаточно больших количествах уходит на экспорт. Из-за этого у нас цены оптовые и розничные на дизельное топливо существенно выше, чем на бензин, что в общем-то ненормально», – сказал президент Российского топливного союза.

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С дефицитом зимнего дизеля позволили бы справиться поставки из Белоруссии, такой вариант обсуждается, добавил эксперт. В целом ситуация с топливом в РФ является стабильной: при двузначной инфляции его стоимость почти не выросла с начала года, подчеркнул Аркуша. Он пояснил, что это стало возможным благодаря росту производства топлива и его отгрузки на внутренний рынок на фоне незначительного экспорта дизеля и бензина.

«В такой ситуации не растут оптовые и розничные цены. Я не ожидаю роста цен на топливо на уровне инфляции», – сказал Аркуша.

В сентябре стало известно, что Россия может увеличить импорт белорусского топлива, который в последнее время был минимален. Это призвано поддержать нефтеперерабатывающую отрасль республики, столкнувшуюся с санкциями Евросоюза и потерей украинского рынка, писал «Коммерсантъ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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