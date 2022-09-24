WSJ: стратегический запас нефти в США достиг минимума
EIA заявило, что нефтяной резерв за неделю, завершившуюся 16 сентября, сократился почти на 7 млн баррелей. До этого запасы нефти составляли 434,1 млн баррелей.
С 1983 г. объем стратегических запасов нефти (SPR) страны оказался меньше, чем тот, который хранится в коммерческих хранилищах. Как следует из данных EIA, на конец предыдущей недели запасы нефти, исключая госрезервы, были на 3,6 млн больше, чем государственный запас.
В марте президент США Джо Байден объявил о планах по высвобождению нефти из стратегического запаса. Белый дом сообщал, что США будут высвобождать по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение шести месяцев. Как пояснили в Вашингтоне, решение связано со стремлением снизить цены на бензин, которые выросли после запрета на поставки российской нефти в США. Нефть из стратегического резерва будет продана переработчикам.
Решение Байдена стало неожиданностью для членов Международного энергетического агентства (МЭА), писало Reuters в мае. По словам источников агентства, членов МЭА беспокоило, что Вашингтон использует стратегический резерв «в целях сдерживания безудержной внутренней инфляции по политическим причинам», а не стремится защитить страны от возможных перебоев с поставками.