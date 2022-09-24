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WSJ: стратегический запас нефти в США достиг минимума

Ведомости

Стратегический запас сырой нефти в США опустился до 427 млн баррелей, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на еженедельный отчет Управления энергетической информации США. Резервы нефти достигли минимального уровня с 1984 г., уточняет издание. 

EIA заявило, что нефтяной резерв за неделю, завершившуюся 16 сентября, сократился почти на 7 млн баррелей. До этого запасы нефти составляли 434,1 млн баррелей.

С 1983 г. объем стратегических запасов нефти (SPR) страны оказался меньше, чем тот, который хранится в коммерческих хранилищах. Как следует из данных EIA, на конец предыдущей недели запасы нефти, исключая госрезервы, были на 3,6 млн больше, чем государственный запас. 

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В марте президент США Джо Байден объявил о планах по высвобождению нефти из стратегического запаса. Белый дом сообщал, что США будут высвобождать по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение шести месяцев. Как пояснили в Вашингтоне, решение связано со стремлением снизить цены на бензин, которые выросли после запрета на поставки российской нефти в США. Нефть из стратегического резерва будет продана переработчикам.

Решение Байдена стало неожиданностью для членов Международного энергетического агентства (МЭА), писало Reuters в мае. По словам источников агентства, членов МЭА беспокоило, что Вашингтон использует стратегический резерв «в целях сдерживания безудержной внутренней инфляции по политическим причинам», а не стремится защитить страны от возможных перебоев с поставками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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