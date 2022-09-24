WSJ: стратегический запас нефти в США достиг минимума

В марте президент США Джо Байден объявил о планах по высвобождению нефти из стратегического запаса. Белый дом сообщал, что США будут высвобождать по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение шести месяцев. Как пояснили в Вашингтоне, решение связано со стремлением снизить цены на бензин, которые выросли после запрета на поставки российской нефти в США. Нефть из стратегического резерва будет продана переработчикам.