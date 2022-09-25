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Экономика

Немецкая RWE договорилась о поставках газа из ОАЭ

Ведомости

Немецкая энергетическая компания RWE подписала соглашение о поставке в Германию первой партии сжиженного природного газа (СПГ) с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC). Об этом говорится в опубликованном на сайте RWE пресс-релизе. 

«ADNOC и RWE подписали соглашение о поставке первой партии сжиженного природного газа (СПГ) для «Эльбехафен СПГ» в Брунсбюттеле, недалеко от Гамбурга», — сообщили в компании. 

Поставки будут приходить в порт Эльбехафен. RWE зафрахтовала от имени правительства ФРГ одну из двух плавучих установок хранения и регазификации. Груз направится с острова Дас в Абу-Даби и прибудет в Германию в конце декабря, отмечает RWE. Речь идет о поставке 137 000 куб. м газа, Берлин получит газ через плавучий терминал в Брунсбюттеле впервые.

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«Это важная веха в построении инфраструктуры поставок СПГ в Германии и обеспечении более диверсифицированного газоснабжения», — заявляет RWE.

Компании также подписали меморандум о взаимопонимании по многолетним поставкам СПГ, они начнутся в 2023 г. «Ускорение энергетического перехода остается ключом к преодолению как текущего энергетического кризиса, так и климатического кризиса», — сказал генеральный директор RWE Маркус Креббер.

После начала специальной военной операции на Украине Германия пытается заместить поставки газа из России. В марте министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что во время визита в Катар договорился о кооперации в энергетической сфере, которая в будущем предусматривает возможность поставок. Однако в мае стало известно, что страны не согласовали основные условия поставок. В сентябре Германия, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток», заполнила газовые хранилища на 85%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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