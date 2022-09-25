Немецкая RWE договорилась о поставках газа из ОАЭ
Немецкая энергетическая компания RWE подписала соглашение о поставке в Германию первой партии сжиженного природного газа (СПГ) с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC). Об этом говорится в опубликованном на сайте RWE пресс-релизе.
«ADNOC и RWE подписали соглашение о поставке первой партии сжиженного природного газа (СПГ) для «Эльбехафен СПГ» в Брунсбюттеле, недалеко от Гамбурга», — сообщили в компании.
Поставки будут приходить в порт Эльбехафен. RWE зафрахтовала от имени правительства ФРГ одну из двух плавучих установок хранения и регазификации. Груз направится с острова Дас в Абу-Даби и прибудет в Германию в конце декабря, отмечает RWE. Речь идет о поставке 137 000 куб. м газа, Берлин получит газ через плавучий терминал в Брунсбюттеле впервые.
«Это важная веха в построении инфраструктуры поставок СПГ в Германии и обеспечении более диверсифицированного газоснабжения», — заявляет RWE.
Компании также подписали меморандум о взаимопонимании по многолетним поставкам СПГ, они начнутся в 2023 г. «Ускорение энергетического перехода остается ключом к преодолению как текущего энергетического кризиса, так и климатического кризиса», — сказал генеральный директор RWE Маркус Креббер.
После начала специальной военной операции на Украине Германия пытается заместить поставки газа из России. В марте министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что во время визита в Катар договорился о кооперации в энергетической сфере, которая в будущем предусматривает возможность поставок. Однако в мае стало известно, что страны не согласовали основные условия поставок. В сентябре Германия, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток», заполнила газовые хранилища на 85%.