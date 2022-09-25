Немецкая RWE договорилась о поставках газа из ОАЭ

После начала специальной военной операции на Украине Германия пытается заместить поставки газа из России. В марте министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что во время визита в Катар договорился о кооперации в энергетической сфере, которая в будущем предусматривает возможность поставок. Однако в мае стало известно, что страны не согласовали основные условия поставок. В сентябре Германия, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток», заполнила газовые хранилища на 85%.