Суд объявил в розыск экс-кандидата в мэры Москвы Балакина
«Балакину Михаилу Дмитриевичу, 1961 года рождения, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 месяцев с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции, депортации на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ», — сообщили в суде.
Уточняется, что решение суда в силу не вступило, оно может быть обжаловано. В случае признания вины Балакину грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 2. ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Подробности уголовного дела не уточняются.
В конце марта 2019 г. суд признал Балакина банкротом, это дело было возбуждено по заявлению Сбербанка еще в 2015 г. На тот момент долг экс-владельца «СУ-155» перед банком составлял более 324 млн руб. Балакин постепенно гасил задолженность, к маю 2017 г. обязательства Балакина перед банком были ниже 500 000 руб. Помимо этого Балакин также задолжал около 3 млрд руб. Росбанку, однако позже часть долга кредитор переуступил ООО «Никитское», а остальное — компании «Алмаз-инвест». В общей сумме холдинг «СУ-155» был должен банкам около 30 млрд руб., сообщали в банке-санаторе «Российский капитал» (сейчас Дом.РФ), который был «дочкой» агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и взял на себя обязательства. Общая же задолженность составила около 315 млрд руб. при стоимости активов строительного холдинга 204 млрд руб.
Компания «СУ-155» была создана в 1993 г. Балакиным на базе возглавляемого им строительного управления Главмосстроя. Она объединяла 85 промышленных предприятий и строительных организаций. В числе проектов «СУ-155» были реконструкция Большого театра, строительство Фундаментальной библиотеки МГУ, всесезонного горнолыжного комплекса «Снеж.ком».
«СУ-155» стала первой крупной компанией, объекты которой пришлось достраивать государству, когда более 49 000 покупателей в 14 регионах рисковали остаться без квартир. Финансовые проблемы «СУ-155» усугубились в ноябре 2014 г., когда власти Подмосковья заявили, что группа должна бюджету области около 1 млрд руб. за аренду участков. За этим последовали иски кредиторов, а в марте 2015 г. произошел дефолт по облигациям на 2,3 млрд руб.
Балакин также участвовал в выборах мэра Москвы в 2018 г. Он выдвигался от партии «Союз горожан» и занял последнее — пятое — место с результатом в 1,87%.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.