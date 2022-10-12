Суд объявил в розыск экс-кандидата в мэры Москвы Балакина

В конце марта 2019 г. суд признал Балакина банкротом, это дело было возбуждено по заявлению Сбербанка еще в 2015 г. На тот момент долг экс-владельца «СУ-155» перед банком составлял более 324 млн руб. Балакин постепенно гасил задолженность, к маю 2017 г. обязательства Балакина перед банком были ниже 500 000 руб. Помимо этого Балакин также задолжал около 3 млрд руб. Росбанку, однако позже часть долга кредитор переуступил ООО «Никитское», а остальное — компании «Алмаз-инвест». В общей сумме холдинг «СУ-155» был должен банкам около 30 млрд руб., сообщали в банке-санаторе «Российский капитал» (сейчас Дом.РФ), который был «дочкой» агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) и взял на себя обязательства. Общая же задолженность составила около 315 млрд руб. при стоимости активов строительного холдинга 204 млрд руб.