Газета
Экономика

Bloomberg: США будут добиваться введения потолка цен на нефть из РФ выше $60

Ведомости

Власти США намерены добиваться введения потолка цен на российскую нефть выше $60 за баррель, что выше, чем планировалось ранее, сообщает Bloomberg.

Вашингтон ищет цену, которая была бы достаточно высокой, чтобы покрыть производственные затраты и стимулировать продолжение производства. Более высокий потолок скажется на достижении одной из заявленных целей плана — лишении Москвы нефтяных доходов на продолжение боевых действий на Украине. Однако, как пишет агентство, мера поможет удержать российскую нефть на рынке и избежать скачков цен. 

Минфин США указывал в качестве ориентира исторические цены на нефть — так, по данным ценового агентства Argus Media, средняя цена поставки на нефть марки Urals составляла $63 доллара за баррель в течение последних трех лет и $64 в течение пяти лет. 

Ранее по теме: ЕС не смог согласовать меры по борьбе с энергокризисом

«Уровень, на котором Россия исторически продавала нефть, — это всего лишь одна точка данных, которую мы рассматриваем», — цитирует агентство представителя министерства Майкла Гвина. 

В минфине США предложили ограничить стоимость российской нефти. Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что сократить доходы России от продажи энергоносителей позволит предельная цена на российскую нефть в районе $60 за баррель. Она подчеркнула, что Россия давно была готова продавать нефть по средней цене в районе $60 за баррель и делала это последние 5-7 лет.

Ранее в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных