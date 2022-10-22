Bloomberg: США будут добиваться введения потолка цен на нефть из РФ выше $60
Власти США намерены добиваться введения потолка цен на российскую нефть выше $60 за баррель, что выше, чем планировалось ранее, сообщает Bloomberg.
Вашингтон ищет цену, которая была бы достаточно высокой, чтобы покрыть производственные затраты и стимулировать продолжение производства. Более высокий потолок скажется на достижении одной из заявленных целей плана — лишении Москвы нефтяных доходов на продолжение боевых действий на Украине. Однако, как пишет агентство, мера поможет удержать российскую нефть на рынке и избежать скачков цен.
Минфин США указывал в качестве ориентира исторические цены на нефть — так, по данным ценового агентства Argus Media, средняя цена поставки на нефть марки Urals составляла $63 доллара за баррель в течение последних трех лет и $64 в течение пяти лет.
«Уровень, на котором Россия исторически продавала нефть, — это всего лишь одна точка данных, которую мы рассматриваем», — цитирует агентство представителя министерства Майкла Гвина.
В минфине США предложили ограничить стоимость российской нефти. Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что сократить доходы России от продажи энергоносителей позволит предельная цена на российскую нефть в районе $60 за баррель. Она подчеркнула, что Россия давно была готова продавать нефть по средней цене в районе $60 за баррель и делала это последние 5-7 лет.
Ранее в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.