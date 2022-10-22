Bloomberg: США будут добиваться введения потолка цен на нефть из РФ выше $60

В минфине США предложили ограничить стоимость российской нефти. Глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что сократить доходы России от продажи энергоносителей позволит предельная цена на российскую нефть в районе $60 за баррель. Она подчеркнула, что Россия давно была готова продавать нефть по средней цене в районе $60 за баррель и делала это последние 5-7 лет.