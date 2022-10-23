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Экономика

Чехия обратится в арбитражный суд из-за срыва поставок российского газа

Ведомости

Чешская национальная энергетическая компания «ЧЭЗ» ( ČEZ) намерена обратиться в международный арбитражный суд из-за «миллиардных» убытков в связи с перебоями в поставках газа из России, заявил председатель правления и генеральный директор компании Даниэл Бенеш.

ČEZ понесла ущерб в размере от сотен миллионов до миллиардов крон из-за перебоев с российскими поставками, заявил Бенеш на Чешском телевидении. По его словам, о переговорах с «Газпромом» о поставках на следующий год не может быть и речи, а единственный возможный шаг — это международный арбитраж.

«В тот момент, когда кто-то не выполняет ваш контракт, трудно говорить о чем-либо, кроме компенсации за ущерб», — сказал Бенеш.

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Глава энергетической компании подчеркнул, что вместо продления контрактов нужно искать другие источники поставок сырья. Так, с сентября Чехия получает газ с СПГ-терминала в голландском порту Эмсхафен, в котором она арендовала места на три миллиарда кубометров газа. Бенеш также заявил, что энергетическая война России против Европы началась еще за год до начала боевых действий на Украине. Москва, говорит он, «коварно прекращала подачу газа, падал уровень в резервуарах хранения».

Президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля перевести оплату поставок газа недружественным странам с долларов и евро в рубли. В конце апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Чехия не будет оплачивать российский газ в рублях, потому что это является нарушением антироссийских санкций ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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