Чехия обратится в арбитражный суд из-за срыва поставок российского газа

Глава энергетической компании подчеркнул, что вместо продления контрактов нужно искать другие источники поставок сырья. Так, с сентября Чехия получает газ с СПГ-терминала в голландском порту Эмсхафен, в котором она арендовала места на три миллиарда кубометров газа. Бенеш также заявил, что энергетическая война России против Европы началась еще за год до начала боевых действий на Украине. Москва, говорит он, «коварно прекращала подачу газа, падал уровень в резервуарах хранения».