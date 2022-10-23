В Иране заявили о планах поставить России 40 газовых турбин
Тегеран поставит Москве 40 газовых турбин в рамках соответствующего соглашения, сообщил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади. По его словам, 85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана, передает агентство Tasnim.
«По этой причине мы [Иран] заключили с Россией соглашение о поставке 40 газовых турбин иранского производства», — сказал Ношади (цитата по ТАСС).
Агентство Fars со ссылкой на отчет министерства нефти Ирана ранее сообщило, что страна собирается закупать у России 9 млн куб. м газа ежедневно. По данным издания, такие объемы Россия будет поставлять республике через Азербайджан. Кроме того, планируется закупка 6 млн куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в сутки для своповых поставок в другие страны. Договоренность о таких объемах была достигнута в рамках подписанного в июле меморандума об энергетическом сотрудничестве на $40 млрд. Соглашение также предполагает разработку газовых месторождений Киш и Северный Парс, повышение эффективности эксплуатации месторождения Южный Парс, разработку шести нефтяных месторождений и строительство экспортных газопроводов, писало агентство Shana.
Власти Ирана предложили Москве проводить своповые поставки газа через свою территорию еще в январе этого года, говорил министр нефти Ирана Джавад Оуджи после переговоров президентов двух стран Ибрахима Раиси и Владимира Путина в Москве.
20 сентября иранское агентство Fars сообщило со ссылкой на отчет министерства нефти Ирана, что страна в скором времени начнет импортировать из России до 15 млн куб. м газа в сутки (это эквивалентно 5,5 млрд куб. м в год. — «Ведомости») по трубопроводу через Азербайджан. Из них 9 млн куб. м топлива Тегеран использует для внутренних нужд, а 6 млн куб. м (или 2,2 млрд куб. м в год) будут приниматься в рамках свопового договора.
Переговоры о поставках топлива по свопу ускорились на фоне введения новых санкций в отношении российской нефти после начала военной операции на Украине. С 5 декабря вступит в силу запрет Евросоюза на морские поставки нефти из РФ, а также ограничение цен на российскую нефть.