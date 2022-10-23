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Экономика

В Иране заявили о планах поставить России 40 газовых турбин

Ведомости

Тегеран поставит Москве 40 газовых турбин в рамках соответствующего соглашения, сообщил управляющий директор Иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компании (IGEDC) Реза Ношади. По его словам, 85% оборудования и объектов, необходимых для функционирования газовой отрасли, производятся на территории Ирана, передает агентство Tasnim. 

«По этой причине мы [Иран] заключили с Россией соглашение о поставке 40 газовых турбин иранского производства», — сказал Ношади (цитата по ТАСС).

Агентство Fars со ссылкой на отчет министерства нефти Ирана ранее сообщило, что страна собирается закупать у России 9 млн куб. м газа ежедневно. По данным издания, такие объемы Россия будет поставлять республике через Азербайджан. Кроме того, планируется закупка 6 млн куб. м сжиженного природного газа (СПГ) в сутки для своповых поставок в другие страны. Договоренность о таких объемах была достигнута в рамках подписанного в июле меморандума об энергетическом сотрудничестве на $40 млрд. Соглашение также предполагает разработку газовых месторождений Киш и Северный Парс, повышение эффективности эксплуатации месторождения Южный Парс, разработку шести нефтяных месторождений и строительство экспортных газопроводов, писало агентство Shana.

Власти Ирана предложили Москве проводить своповые поставки газа через свою территорию еще в январе этого года, говорил министр нефти Ирана Джавад Оуджи после переговоров президентов двух стран Ибрахима Раиси и Владимира Путина в Москве. 

20 сентября иранское агентство Fars сообщило со ссылкой на отчет министерства нефти Ирана, что страна в скором времени начнет импортировать из России до 15 млн куб. м газа в сутки (это эквивалентно 5,5 млрд куб. м в год. — «Ведомости») по трубопроводу через Азербайджан. Из них 9 млн куб. м топлива Тегеран использует для внутренних нужд, а 6 млн куб. м (или 2,2 млрд куб. м в год) будут приниматься в рамках свопового договора. 

Переговоры о поставках топлива по свопу ускорились на фоне введения новых санкций в отношении российской нефти после начала военной операции на Украине. С 5 декабря вступит в силу запрет Евросоюза на морские поставки нефти из РФ, а также ограничение цен на российскую нефть. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных