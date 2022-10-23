В Иране заявили о планах поставить России 40 газовых турбин

20 сентября иранское агентство Fars сообщило со ссылкой на отчет министерства нефти Ирана, что страна в скором времени начнет импортировать из России до 15 млн куб. м газа в сутки (это эквивалентно 5,5 млрд куб. м в год. — «Ведомости») по трубопроводу через Азербайджан. Из них 9 млн куб. м топлива Тегеран использует для внутренних нужд, а 6 млн куб. м (или 2,2 млрд куб. м в год) будут приниматься в рамках свопового договора.