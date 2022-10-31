Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,7% в октябре
Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября составит рекордные 10,7% после 9,9% в сентябре, следует из предварительной оценки Евростата.
Сильнее всего выросли цены на энергоносители (41,9 % после 40,7 % в сентябре) и продукты питания, табак и алкоголь (13,1 % после 11,8 % в сентябре). Неэнергитическая промышленная продукция подорожала на 6%, а услуги – на 4,4%.
Наибольшие темпы годовой инфляции зафиксированы в Эстонии (22,4%), Литве (22%) и Латвии (21,8%), наименьшие – во Франции (7,1%), Испании (7,3%) и на Мальте (7%).
27 октября Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку на 75 б. п. Базовая процентная ставка по кредитам повышена до 2%, ставка по депозитам – до 1,5%, по маржинальным кредитам – до 2,25%. О том, что ЕЦБ придется пойти на такой шаг, ранее писали «Ведомости». Это третье подряд повышение и второе подряд – сразу на 0,75 п. п. На такой шаг ЕЦБ шел пока всего два раза в истории – 8 сентября этого года и в январе 1999 г. в рамках трехнедельной технической корректировки для сглаживания эффекта от введения евро.
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