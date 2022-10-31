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Экономика

Инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,7% в октябре

Ведомости

Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября составит рекордные 10,7% после 9,9% в сентябре, следует из предварительной оценки Евростата.

Сильнее всего выросли цены на энергоносители (41,9 % после 40,7 % в сентябре) и продукты питания, табак и алкоголь (13,1 % после 11,8 % в сентябре). Неэнергитическая промышленная продукция подорожала на 6%, а услуги – на 4,4%.

Наибольшие темпы годовой инфляции зафиксированы в Эстонии (22,4%), Литве (22%) и Латвии (21,8%), наименьшие – во Франции (7,1%), Испании (7,3%) и на Мальте (7%).

27 октября Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую процентную ставку на 75 б. п. Базовая процентная ставка по кредитам повышена до 2%, ставка по депозитам – до 1,5%, по маржинальным кредитам – до 2,25%. О том, что ЕЦБ придется пойти на такой шаг, ранее писали «Ведомости». Это третье подряд повышение и второе подряд – сразу на 0,75 п. п. На такой шаг ЕЦБ шел пока всего два раза в истории – 8 сентября этого года и в январе 1999 г. в рамках трехнедельной технической корректировки для сглаживания эффекта от введения евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных