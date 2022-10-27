ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 75 б. п.

О том, что ЕЦБ придется пойти на такой шаг, ранее писали «Ведомости». Это третье подряд повышение и второе подряд – сразу на 0,75 п. п. На такой шаг ЕЦБ шел пока всего два раза в истории – 8 сентября этого года и в январе 1999 г. в рамках трехнедельной технической корректировки для сглаживания эффекта от введения евро.