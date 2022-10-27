ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 75 б. п.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 75 б. п., следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте организации.
«Совет управляющих сегодня принял решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 б. п. С этим третьим крупным повышением процентной ставки подряд совет управляющих добился существенного прогресса в отказе от смягчения денежно-кредитной политики», — говорится в пресс-релизе.
В сообщении также говорится, что Совет ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам повышена до 2%, ставка по депозитам – до 1,5%, по маржинальным кредитам – до 2,25%.
О том, что ЕЦБ придется пойти на такой шаг, ранее писали «Ведомости». Это третье подряд повышение и второе подряд – сразу на 0,75 п. п. На такой шаг ЕЦБ шел пока всего два раза в истории – 8 сентября этого года и в январе 1999 г. в рамках трехнедельной технической корректировки для сглаживания эффекта от введения евро.
В сентябре инфляция в еврозоне достигла 9,9% в годовом выражении из-за энергокризиса – это рекордный уровень за всю историю Евросоюза.
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