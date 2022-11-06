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Экономика

КНР выразила Канаде протест из-за ограничений по добыче лития

Ведомости

Пекин выразил протест против ограничений Оттавы на инвестиции китайских компаний в добычу лития в Канаде, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР.

«КНР решительно выступает против действий Канады, нарушающих и блокирующих нормальное деловое сотрудничество между китайскими и канадскими компаниями под предлогом [защиты] национальной безопасности», — приводит пресс-служба ведомства слова официального представителя (цитата по ТАСС). В министерстве заявили, что КНР примет меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий.

В ведомстве отметили, что власти Канады расплывчато трактовали концепцию национальной безопасности. Китай заявил, что правительство Канады нанесло ущерб коммерческим интересам китайских и канадских компаний, а также ослабило доверие инвесторов к инвестиционной среде страны.

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Ранее канадские власти предписали трем китайским компаниям отменить свои инвестиции в канадских добытчиков важнейших полезных ископаемых, в частности лития, из соображений национальной безопасности. От компании Zangge Mining потребовали выйти из Ultra Lithium Inc, компании Sinomine предложили продать свои инвестиции в Power Metals Corp., Chengze Lithium предложили отказаться от своих инвестиции в Lithium Chile Inc. Правительство Канады приняло такое решение после проверки иностранных компаний канадскими службами национальной безопасности.

Литий используется в производстве аккумуляторов для смартфонов и электрокаров.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ включил в стратегию развития металлургии до 2030 г. цели по импортозамещению редких металлов, а также хрома и марганца. Это следует из подготовленного министерством проекта стратегии. Потребность в редких металлах до начала СВО на Украине, по данным Счетной палаты (СП), закрывалась в основном за счет импорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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