КНР выразила Канаде протест из-за ограничений по добыче лития

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ включил в стратегию развития металлургии до 2030 г. цели по импортозамещению редких металлов, а также хрома и марганца. Это следует из подготовленного министерством проекта стратегии. Потребность в редких металлах до начала СВО на Украине, по данным Счетной палаты (СП), закрывалась в основном за счет импорта.