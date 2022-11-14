Минфин обсудит изменения котировок Urals для расчета нефтяных налогов

Международное ценовое агентство Argus в начале октября запустило новую систему оценки стоимости российской экспортной нефти Urals на фоне введения ЕС эмбарго на импорт нефти из России с 5 декабря. Уточняется, что теперь котировка CIF будет расчетной — в ней будет учтена стоимость расходов на транспортировку до европейских портов и услуг по страхованию. Теперь Argus будет публиковать цену FOB (free-on-board) в портах России, а не как раньше, когда цена определялась в ходе торгов на роттердамском и средиземноморском рынках.