Минфин обсудит изменения котировок Urals для расчета нефтяных налогов
Минфин в 2023 г. продолжит использовать существующую котировку российской нефти Urals при расчете экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), но в I квартале изучит возможность перехода на другие котировки, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Котировка CIF (cost, insurance, freight. — "Ведомости") существует и продолжает публиковаться Аrgus. Она применяется при расчете НДПИ, НДД и экспортной пошлины на нефть. В 2023 г. использование этой котировки для расчетов налогов и пошлин будет продолжено. Минфин совместно с Минэнерго, Минэкономразвития и нефтяными компаниями в I квартале следующего года обсудит целесообразность перехода на использование других котировок», — отметили в ведомстве (цит. по «Интерфаксу»).
В Минфине подчеркнули, что приоритетом в будущей работе будет «сохранность и стабильность налоговых и таможенных доходов».
Международное ценовое агентство Argus в начале октября запустило новую систему оценки стоимости российской экспортной нефти Urals на фоне введения ЕС эмбарго на импорт нефти из России с 5 декабря. Уточняется, что теперь котировка CIF будет расчетной — в ней будет учтена стоимость расходов на транспортировку до европейских портов и услуг по страхованию. Теперь Argus будет публиковать цену FOB (free-on-board) в портах России, а не как раньше, когда цена определялась в ходе торгов на роттердамском и средиземноморском рынках.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.