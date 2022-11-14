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Экономика

Минфин обсудит изменения котировок Urals для расчета нефтяных налогов

Ведомости

Минфин в 2023 г. продолжит использовать существующую котировку российской нефти Urals при расчете экспортной пошлины и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), но в I квартале изучит возможность перехода на другие котировки, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Котировка CIF (cost, insurance, freight. — "Ведомости") существует и продолжает публиковаться Аrgus. Она применяется при расчете НДПИ, НДД и экспортной пошлины на нефть. В 2023 г. использование этой котировки для расчетов налогов и пошлин будет продолжено. Минфин совместно с Минэнерго, Минэкономразвития и нефтяными компаниями в I квартале следующего года обсудит целесообразность перехода на использование других котировок», — отметили в ведомстве (цит. по «Интерфаксу»).

В Минфине подчеркнули, что приоритетом в будущей работе будет «сохранность и стабильность налоговых и таможенных доходов». 

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Международное ценовое агентство Argus в начале октября запустило новую систему оценки стоимости российской экспортной нефти Urals на фоне введения ЕС эмбарго на импорт нефти из России с 5 декабря. Уточняется, что теперь котировка CIF будет расчетной — в ней будет учтена стоимость расходов на транспортировку до европейских портов и услуг по страхованию. Теперь Argus будет публиковать цену FOB (free-on-board) в портах России, а не как раньше, когда цена определялась в ходе торгов на роттердамском и средиземноморском рынках.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных