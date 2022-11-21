«Укртранснафта» уведомила «Транснефть» о повышении платы за транзит нефти по «Дружбе»

Компания заявила, что с 1 января повысит тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро ($13,9). Пошлина также была повышена в апреле, в результате чего общий рост в годовом исчислении составил 51%.