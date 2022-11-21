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«Укртранснафта» уведомила «Транснефть» о повышении платы за транзит нефти по «Дружбе»

Ведомости

Украина со следующего года повысит плату за транзит российской нефти в Восточную Европу по трубопроводу «Дружба», передает агентство Bloomberg со ссылкой на отправленное уведомление компании.

«Укртранснафта» проинформировала «Транснефть» о том, что «продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры» якобы привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива и запасных частей.

Компания заявила, что с 1 января повысит тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро ($13,9). Пошлина также была повышена в апреле, в результате чего общий рост в годовом исчислении составил 51%.

После этого российский оператор подтвердил получение обращения от «Укртранснафты» о повышении тарифа на транзит нефти через территорию Украины. В компании отметили, что изучают эти предложения, а также готовят соответствующие сообщения в ФАС и Минэнерго.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных