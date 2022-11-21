«Укртранснафта» уведомила «Транснефть» о повышении платы за транзит нефти по «Дружбе»
Украина со следующего года повысит плату за транзит российской нефти в Восточную Европу по трубопроводу «Дружба», передает агентство Bloomberg со ссылкой на отправленное уведомление компании.
«Укртранснафта» проинформировала «Транснефть» о том, что «продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры» якобы привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива и запасных частей.
Компания заявила, что с 1 января повысит тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро ($13,9). Пошлина также была повышена в апреле, в результате чего общий рост в годовом исчислении составил 51%.
После этого российский оператор подтвердил получение обращения от «Укртранснафты» о повышении тарифа на транзит нефти через территорию Украины. В компании отметили, что изучают эти предложения, а также готовят соответствующие сообщения в ФАС и Минэнерго.
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