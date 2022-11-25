Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки

Ранее Financial Times сообщила, что страны Евросоюза недовольны этим предложением. По мнению представителей стран ЕС, такой потолок является «слишком высоким». В частности, в августе цены на газ на лондонской бирже ICE взлетели выше 300 евро за МВт/ч после того, как были прекращены поставки по «Северному потоку», однако они продержались на таком уровне всего неделю. Против этого предложения также выступили представители биржи ICE. По их словам, в случае утверждения потолка цен трейдеры понесут убытки в размере $33 млрд, которые они должны будут внести в виде маржинальных платежей.