Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки
Главы Минэнерго стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов, следует из документа Еврокомиссии по итогам неформальной встречи министров в Брюсселе 24 ноября.
«Новые правила создадут возможности для стран — участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках <...> Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», — сказано в тексте заявления (цит. по ТАСС).
Уточняется, что министры энергетики страны ЕС смогли достигнуть ряда договоренностей, в том числе:
О совместной закупке 13,5 млрд кубометров газа, или 15% от объема газохранилищ государств-членов ЕС в 2023 г.;
О необходимости разработать Агентством по сотрудничеству регулирующих органов в области энергетики (ACER) нового стандарта ЕС по сжиженному газу к концу марта, поскольку «текущий наиболее популярный ориентир, TTF, больше не отражает ситуацию на газовом рынке ЕС»;
Об ограничении внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF;
Об укреплении энергетической солидарности ЕС, чтобы «убедиться, что в случае чрезвычайной ситуации ни одно государство не останется в одиночестве»;
Об ускорении процедуры выдачи разрешений на технологии, «которые могут изменить ситуацию уже этой зимой, например на установку солнечных фотоэлектрических систем и тепловых насосов».
«Я не могу переоценить важность этих мер для нашего реагирования на нынешний кризис. <...> В том, что эти меры безотлагательны и необходимы, сомнений в зале не было», — подчеркнула еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Также Еврокомиссия вновь предложила ввести потолок цен для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF на уровне 275 евро за МВт/ч. Согласно предложению, механизм будет запускаться автоматически при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро в течение двух недель. Второе — это если цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. Пресс-служба ЕК пишет, что данный механизм может быть активирован с 1 января 2023 г.
Ранее Financial Times сообщила, что страны Евросоюза недовольны этим предложением. По мнению представителей стран ЕС, такой потолок является «слишком высоким». В частности, в августе цены на газ на лондонской бирже ICE взлетели выше 300 евро за МВт/ч после того, как были прекращены поставки по «Северному потоку», однако они продержались на таком уровне всего неделю. Против этого предложения также выступили представители биржи ICE. По их словам, в случае утверждения потолка цен трейдеры понесут убытки в размере $33 млрд, которые они должны будут внести в виде маржинальных платежей.
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