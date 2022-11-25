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Страны ЕС договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки

Ведомости

Главы Минэнерго стран ЕС договорились исключить российский газ из контрактов, следует из документа Еврокомиссии по итогам неформальной встречи министров в Брюсселе 24 ноября.

«Новые правила создадут возможности для стран — участниц ЕС и их энергетических компаний приобретать газ совместно на глобальных рынках <...> Страны-члены особо подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», — сказано в тексте заявления (цит. по ТАСС). 

Уточняется, что министры энергетики страны ЕС смогли достигнуть ряда договоренностей, в том числе:

  • О совместной закупке 13,5 млрд кубометров газа, или 15% от объема газохранилищ государств-членов ЕС в 2023 г.;

  • О необходимости разработать Агентством по сотрудничеству регулирующих органов в области энергетики (ACER) нового стандарта ЕС по сжиженному газу к концу марта, поскольку «текущий наиболее популярный ориентир, TTF, больше не отражает ситуацию на газовом рынке ЕС»;

  • Об ограничении внутридневных колебаний цен на деривативы на газ по TTF;

  • Об укреплении энергетической солидарности ЕС, чтобы «убедиться, что в случае чрезвычайной ситуации ни одно государство не останется в одиночестве»;

  • Об ускорении процедуры выдачи разрешений на технологии, «которые могут изменить ситуацию уже этой зимой, например на установку солнечных фотоэлектрических систем и тепловых насосов».

«Я не могу переоценить важность этих мер для нашего реагирования на нынешний кризис. <...> В том, что эти меры безотлагательны и необходимы, сомнений в зале не было», — подчеркнула еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

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Также Еврокомиссия вновь предложила ввести потолок цен для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF на уровне 275 евро за МВт/ч. Согласно предложению, механизм будет запускаться автоматически при выполнении двух условий. Первое — цена газа превышает 275 евро в течение двух недель. Второе — это если цена TTF выше базовой стоимости СПГ на 58 евро в течение 10 торговых дней. Пресс-служба ЕК пишет, что данный механизм может быть активирован с 1 января 2023 г.

Ранее Financial Times сообщила, что страны Евросоюза недовольны этим предложением. По мнению представителей стран ЕС, такой потолок является «слишком высоким». В частности, в августе цены на газ на лондонской бирже ICE взлетели выше 300 евро за МВт/ч после того, как были прекращены поставки по «Северному потоку», однако они продержались на таком уровне всего неделю. Против этого предложения также выступили представители биржи ICE. По их словам, в случае утверждения потолка цен трейдеры понесут убытки в размере $33 млрд, которые они должны будут внести в виде маржинальных платежей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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