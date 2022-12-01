Правительство выделит 12,6 млрд рублей на поддержку экспорта продукции АПК
На поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в реализации экспортных программ в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», правительство выделит 12,6 млрд руб. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
«Дополнительное финансирование позволит экспортёрам продукции АПК увеличить оборотные средства, провести реструктуризацию кредитов, нивелировать риски, связанные с расчётами в валюте и сбоем поставок, и в конечном итоге добиться увеличения экспорта сельхозпродукции», – говорится в сообщении.
Выделенные средства будут направлены в виде взноса в уставный капитал Россельхозбанка.
По итогам этого года объем сельскохозяйственного производства в России может вырасти на 3,5%, сообщил ранее в ноябре министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев. По его данным, за девять месяцев 2022 г. по этим позициям зафиксирован рост объемов производства. В 2021 г. производство сельхозпродукции в России сократилось на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.
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