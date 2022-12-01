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Правительство выделит 12,6 млрд рублей на поддержку экспорта продукции АПК

Ведомости

На поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в реализации экспортных программ в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», правительство выделит 12,6 млрд руб. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Дополнительное финансирование позволит экспортёрам продукции АПК увеличить оборотные средства, провести реструктуризацию кредитов, нивелировать риски, связанные с расчётами в валюте и сбоем поставок, и в конечном итоге добиться увеличения экспорта сельхозпродукции», – говорится в сообщении.

Выделенные средства будут направлены в виде взноса в уставный капитал Россельхозбанка.

По итогам этого года объем сельскохозяйственного производства в России может вырасти на 3,5%, сообщил ранее в ноябре министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев. По его данным, за девять месяцев 2022 г. по этим позициям зафиксирован рост объемов производства. В 2021 г. производство сельхозпродукции в России сократилось на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных