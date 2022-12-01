Правительство выделит 12,6 млрд рублей на поддержку экспорта продукции АПК

По итогам этого года объем сельскохозяйственного производства в России может вырасти на 3,5%, сообщил ранее в ноябре министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев. По его данным, за девять месяцев 2022 г. по этим позициям зафиксирован рост объемов производства. В 2021 г. производство сельхозпродукции в России сократилось на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.