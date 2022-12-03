Посольство в США: на российскую нефть будет спрос и после введения потолка цен
Российская нефть продолжит пользоваться спросом даже после введения потолка цен, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. 2 декабря страны «большой семерки» (G7) и Евросоюз согласовали лимит цен на нефть из России на уровне $60 за баррель.
Западные страны, как считают в посольстве, пытаются решить созданные ими же проблемы.
«Вашингтонские стратеги, прикрываясь благовидными целями поддержки энергобезопасности развивающихся стран, старательно замалчивают тот факт, что нынешние дисбалансы на энергоплощадках — результат их собственных необдуманных действий. Прежде всего — санкций и запретов на ресурсы из России», — говорится в заявлении.
В действительности происходит «перекраивание базовых принципов функционирования свободных рынков», заявили в посольстве. Такие шаги, по мнению Москвы, усилят неопределенность и повысят издержки для потребителей сырья, кроме того, ни одна из стран сейчас «не застрахована от введения «потолка» против своей экспортной продукции по политическим причинам».
«Вне зависимости от нынешних «заигрываний» с опасным и нелегитимным инструментом уверены в том, что наша нефть продолжит пользоваться спросом», — заявили в посольстве.
Как сообщил ранее минфин США, «коалиция ограничения цен» (ЕС, Австралия и G7) на следующей неделе введет ограничения, связанные с российской нефтью, в том числе запрет на страхование морских перевозок. Меры не будут действовать, если покупатели приобретут в РФ нефть по цене $60 за баррель или ниже. Входящие в коалицию государства согласовали предельную цену на нефть, чтобы поддерживать поставки российских энергоносителей по сниженной цене, отмечалось в заявлении. Минфин США назвал этот механизм важным инструментом для ограничения доходов Москвы, которые используются для финансирования спецоперации на Украине.
2 декабря Евросоюз также достиг договоренности по введению потолка цен на нефть из России в $60 за баррель, заявил ранее постпред Польши при ЕС Анджей Садось. Польша была единственной страной ЕС, которая до настоящего момента блокировала введение потолка цен на нефть. О том, что страны ЕС обсуждают ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель, 30 ноября сообщил Bloomberg. На прошлой неделе странам ЕС не удалось согласовать ценовой потолок из-за разногласий между странами. Агентство Bloomberg писало, что ЕК предложила потолок в размере $65 за баррель, однако Польше такое ограничение показалось слишком мягким.
Ранее российские власти неоднократно говорили, что не будут поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к ценовому потолку на нефть и газ из РФ. «Мы не будем действовать себе в ущерб», — заявил в октябре президент РФ Владимир Путин.
Вице-премьер Александр Новак говорил, что российская сторона сочтет введение ценового потолка на нефть неприемлемым шагом вне зависимости от его величины и будет работать лишь на рыночных условиях.