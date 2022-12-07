В России продлили программу поддержки авиаперевозчиков на 2023 год

В конце ноября Росавиация сообщила, что среди российских авиакомпаний будет проведен дополнительный отбор на получение субсидий на внутренние рейсы. Тогда в ведомстве сообщили, что заявки на участие будут приниматься до 2 декабря от авиакомпаний, которые ранее участвовали в отборе на перераспределение средств, а до 9 декабря будут определены победители отбора.