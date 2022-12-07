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Экономика

В России продлили программу поддержки авиаперевозчиков на 2023 год

Ведомости

Правительство продлило программу поддержки авиаперевозчиков на 2023 г., сообщает пресс-служба кабмина. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Правительство в 2023 г. продолжит оказывать поддержку российским авиаперевозчикам», — говорится в сообщении кабмина.

В правительстве уточнили, что речь идет о субсидиях, которые получают российские авиакомпании в зависимости от пассажирооборота. В федеральном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено 25,3 млрд руб. В кабмине напомнили, что программа компенсации расходов перевозчиков начала действовать в апреле 2022 г. Благодаря ей удалось сохранить пассажирские перевозки внутри страны в условиях западных санкций, отметили в пресс-службе правительства.

В конце ноября Росавиация сообщила, что среди российских авиакомпаний будет проведен дополнительный отбор на получение субсидий на внутренние рейсы. Тогда в ведомстве сообщили, что заявки на участие будут приниматься до 2 декабря от авиакомпаний, которые ранее участвовали в отборе на перераспределение средств, а до 9 декабря будут определены победители отбора.

В Росавиации отметили, что субсидии направлены на погашение расходов авиакомпаний, осуществлявших перевозки в период с апреля по октябрь текущего года. Такая мера поддержки позволяет сохранить пассажирские перевозки на внутренних рейсах на уровне 2021 г. и предоставить россиянам доступные авиаперелеты, говорили в ведомстве.

14 ноября Росавиация определила 19 российских авиакомпаний, которые получат 9 млрд руб. субсидий на внутренние рейсы. По итогам отбора «Аэрофлот» получил 524,6 млн руб., «Победа» — 243,6 млн руб., «Ираэро» — 26 млн руб., «Уральские авиалинии» — 637,4 млн руб., «Нордстар» — 140,7 млн руб., «Россия» — 174,7 млн руб. и др. 

Ранее по теме: Росавиация перераспределила 9 млрд рублей субсидий на полеты по стране

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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