РБК: Россия может продлить запрет на въезд грузовиков из ЕС до июля 2023 года

Это стало ответной мерой на решение ЕС относительно пропуска грузового автотранспорта, зарегистрированного в России. Страны ЕС перестали пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами в середине апреля, после того как в отношении России был введен пятый пакет санкций. В документе говорилось, что фуры из России и Белоруссии, которые находятся на территории ЕС, должны покинуть ее до 16 апреля. При этом запрет не распространялся на сообщение с Калининградской областью.