РБК: Россия может продлить запрет на въезд грузовиков из ЕС до июля 2023 года
Запрет на въезд грузовиков из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины был утвержден правительством в конце сентября, вступил в силу 10 октября и должен был действовать до конца года. Запрет касался в том числе транзитных перевозок.
5 декабря на заседании президиума Правительственной комиссии по транспорту от Минтранса поступило предложение продлить действие ограничения в 2023 г., первый вице-премьер Андрей Белоусов поддержал эту идею, однако точных сроков не было названо.
Это стало ответной мерой на решение ЕС относительно пропуска грузового автотранспорта, зарегистрированного в России. Страны ЕС перестали пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами в середине апреля, после того как в отношении России был введен пятый пакет санкций. В документе говорилось, что фуры из России и Белоруссии, которые находятся на территории ЕС, должны покинуть ее до 16 апреля. При этом запрет не распространялся на сообщение с Калининградской областью.
После этого, в середине июня, Литва перестала пропускать в Калининград поезда и грузовые автомобили с товарами, которые попали в санкционный список Евросоюза. Запрет затронул около 50% всех поставок, в частности под ограничения попали стройматериалы, дерево, металл, цемент, икра и алкоголь. 13 июля Еврокомиссия разъяснила ситуацию по транзиту товаров в Калининградскую область из остальной части России. Согласно рекомендациям, транзит возможен железнодорожным транспортом при соблюдении некоторых условий, перевозка санкционных товаров в Калининградскую область автомобильным транспортом же не допускается.