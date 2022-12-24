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Экономика

В МИДе заявили о планах сохранить объем прокачки нефти через Украину

Ведомости

Россия намерена сохранить объем прокачки нефти по трубопроводу «Дружба», который проходит через Украину в Восточную Европу, сообщил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Могу лишь добавить, что 20 декабря в интервью телеканалу "Россия 24" президент "Транснефти" Токарев сообщил, что в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года», — сказал он.

Галузин добавил, что в «Транснефти» подтвердили получение уведомления от «Укртранснафты» о повышении с 1 января следующего года тарифов на прокачку нефти через «Дружбу».

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Ранее «Укртранснафта» проинформировала «Транснефть» о том, что «продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры» привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива и запасных частей, писал Bloomberg. Компания заявила, что с 1 января повысит тарифы на транспортировку нефти в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну до 13,6 евро ($13,9). Пошлина также была повышена в апреле, в результате чего общий рост в годовом исчислении составил 51%.

Российский оператор подтвердил получение обращения от «Укртранснафты» о повышении тарифа на транзит нефти через территорию Украины. В компании отметили, что изучают эти предложения, а также готовят соответствующие сообщения в ФАС и Минэнерго.

Поставки российской нефти в Европу попали под санкции после начала специальной военной операции на Украине, но Евросоюз сделал исключение для транзита по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Словакию и Чехию. Исключение для Чехии будет действовать до конца 2023 г., для Венгрии и Словакии срок не установлен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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