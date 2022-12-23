Новак: Россия запретит поставки нефти в поддержавшие потолок цен страны
Готовящийся указ президента России об ответных мерах на введение ЕС потолка цен на российскую нефть предполагает запрет на поставки в страны, которые будут требовать соблюдения этого условия. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
«В рамках этого указа — запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом», – приводит его слова «РИА Новости».
Новак также предупредил, что из-за этого нефтедобыча в начале следующего года может снизиться на 500 000 — 700 000 барр./сутки, т. е. на 5-7%.
Вчера, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин сообщил, что указ об ответе на потолок цен на нефть будет подписан 26 или 27 декабря. На пресс-конференции Путин заявил, что Россия ничего не теряет от введенного потолка цен на нефть. По его словам, этим решением «геополитические оппоненты и противники» страны пытаются ограничить доходы российского бюджета. «Потерь для российского ТЭКа, и для экономики, и бюджета нет», — заверил Путин.
Согласованный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
19 декабря ЕС также согласовал и лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 г. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт\ч.