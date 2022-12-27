Белоусов заявил, что в 2023 году российской экономике будет легче
2023 год пройдет для российской экономики гораздо легче, нежели 2022-й, «если ничего не произойдет». Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022-й. Мы не видим там каких-то фатальных проблем», — сказал он.
Белоусов также отметил, что в следующем году не следует ждать роста ВВП на 3%. По его словам, в 2023 г. спад российской экономики составит «около нуля», несмотря на официальный прогноз чуть менее 1%.
В октябре Банк России улучшил прогноз по ВВП на 2022 г. Регулятор ожидает снижение ВВП по итогам года на 3,0-3,5%. В 2023 г. спад может составить от 1 до 4%. При этом в 2024–2025 гг. рост российской экономики прогнозируется на уровне 1,5–2,5% ежегодно.
В то же время Минэкономразвития ожидает спад ВВП в 2022 г. на 2,9%, а в 2023 г. — на 0,8%. В 2024-2025 гг. министерство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год.
22 декабря в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия прошла 2022 год «достаточно уверенно». Он добавил, что на данный момент нет каких-либо озабоченностей, что сложившаяся ситуация помешает реализации планов на будущее, в том числе на 2023 год.
На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря Путин заявил, что российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. Он также улучшил прогноз по ВВП на 2022 г., отметив, что спад российской экономики ожидается на уровне 2,5%, хотя еще весной российской экономике прогнозировали «крах в 20%».