Белоусов заявил, что в 2023 году российской экономике будет легче

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря Путин заявил, что российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. Он также улучшил прогноз по ВВП на 2022 г., отметив, что спад российской экономики ожидается на уровне 2,5%, хотя еще весной российской экономике прогнозировали «крах в 20%».