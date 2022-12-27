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Экономика

Белоусов заявил, что в 2023 году российской экономике будет легче

Ведомости

2023 год пройдет для российской экономики гораздо легче, нежели 2022-й, «если ничего не произойдет». Такое заявление сделал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы считаем, что 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022-й. Мы не видим там каких-то фатальных проблем», — сказал он.

Белоусов также отметил, что в следующем году не следует ждать роста ВВП на 3%. По его словам, в 2023 г. спад российской экономики составит «около нуля», несмотря на официальный прогноз чуть менее 1%.

В октябре Банк России улучшил прогноз по ВВП на 2022 г. Регулятор ожидает снижение ВВП по итогам года на 3,0-3,5%. В 2023 г. спад может составить от 1 до 4%. При этом в 2024–2025 гг. рост российской экономики прогнозируется на уровне 1,5–2,5% ежегодно.

В то же время Минэкономразвития ожидает спад ВВП в 2022 г. на 2,9%, а в 2023 г. — на 0,8%. В 2024-2025 гг. министерство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год. 

22 декабря в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия прошла 2022 год «достаточно уверенно». Он добавил, что на данный момент нет каких-либо озабоченностей, что сложившаяся ситуация помешает реализации планов на будущее, в том числе на 2023 год.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря Путин заявил, что российский рубль стал одной из самых сильных валют мира. Он также улучшил прогноз по ВВП на 2022 г., отметив, что спад российской экономики ожидается на уровне 2,5%, хотя еще весной российской экономике прогнозировали «крах в 20%». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных