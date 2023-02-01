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Экономика

Правительство направит регионам еще 2,5 млрд рублей на социальную газификацию

Ведомости

Правительство выделит 2,5 млрд руб. 54 регионам на дополнительную поддержку ряда граждан при реализации программы социальной газификации, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин пояснил, что по поручению президента власти окажут дополнительную поддержку некоторым категориям граждан, выделив субсидии размером не менее 100 000 руб. для их подключения к газораспределительным сетям. Такие субсидии получат ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, семьи с низким доходом и многодетные семьи.

«При этом правительство частично компенсирует регионам с низкой бюджетной обеспеченностью такие расходы, для чего в текущем году будет выделено около 2,5 млрд руб. Средства получат 54 субъекта РФ», – рассказал Мишустин.

Премьер также призвал глав регионов обеспечить информирование населения о такой мере господдержки и исключить излишнюю бюрократию. Общее количество заявок на бесплатное подведение газовых магистралей к участкам приближается к 1 млн, добавил Мишустин.

Программа социальной газификации действует в России с 2021 г. Она предполагает, что уровень газификации регионов вырастет с 71% в 2020 г. до 82,9% к 2030 г. Общие затраты оцениваются в 567,5 млрд руб. Единый оператор газификации – ООО «Газпром газификация» (структура дочерней компании «Газпрома» «Газпром межрегионгаз»).

В конце августа 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку проработать дополнительные субсидии при социальной газификации, а уже 12 октября он поручил правительству продлить программу социальной газификации после 2022 г. На заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» глава государства отметил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в России в 2022 г. были введены и модернизированы объекты общим объемом более чем 2000 МВт.

1 декабря Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым программа социальной газификации в стране становится бессрочной и распространяется на медицинские и образовательные учреждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных