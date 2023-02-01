Правительство направит регионам еще 2,5 млрд рублей на социальную газификацию

В конце августа 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку проработать дополнительные субсидии при социальной газификации, а уже 12 октября он поручил правительству продлить программу социальной газификации после 2022 г. На заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» глава государства отметил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в России в 2022 г. были введены и модернизированы объекты общим объемом более чем 2000 МВт.