Правительство направит регионам еще 2,5 млрд рублей на социальную газификацию
Правительство выделит 2,5 млрд руб. 54 регионам на дополнительную поддержку ряда граждан при реализации программы социальной газификации, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин пояснил, что по поручению президента власти окажут дополнительную поддержку некоторым категориям граждан, выделив субсидии размером не менее 100 000 руб. для их подключения к газораспределительным сетям. Такие субсидии получат ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, семьи с низким доходом и многодетные семьи.
«При этом правительство частично компенсирует регионам с низкой бюджетной обеспеченностью такие расходы, для чего в текущем году будет выделено около 2,5 млрд руб. Средства получат 54 субъекта РФ», – рассказал Мишустин.
Премьер также призвал глав регионов обеспечить информирование населения о такой мере господдержки и исключить излишнюю бюрократию. Общее количество заявок на бесплатное подведение газовых магистралей к участкам приближается к 1 млн, добавил Мишустин.
Программа социальной газификации действует в России с 2021 г. Она предполагает, что уровень газификации регионов вырастет с 71% в 2020 г. до 82,9% к 2030 г. Общие затраты оцениваются в 567,5 млрд руб. Единый оператор газификации – ООО «Газпром газификация» (структура дочерней компании «Газпрома» «Газпром межрегионгаз»).
В конце августа 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку проработать дополнительные субсидии при социальной газификации, а уже 12 октября он поручил правительству продлить программу социальной газификации после 2022 г. На заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» глава государства отметил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в России в 2022 г. были введены и модернизированы объекты общим объемом более чем 2000 МВт.
1 декабря Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым программа социальной газификации в стране становится бессрочной и распространяется на медицинские и образовательные учреждения.