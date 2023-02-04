Глава минфина США утвердила введение потолка цен на нефтепродукты из РФ
Министр финансов США Джанет Йеллен подписала постановление, согласно которому с 5 февраля начинает действовать потолок цен на нефтепродукты из России, а также запрещается их перевозка морем и оказание сопутствующих услуг при несоблюдении вводимых ограничений. Документ об этом был опубликован в пятницу на сайте американского ведомства.
Ранее сообщалось, что ограничения будут установлены на уровне в $100/барр. (около $730/т) и $45/барр. (около $330/т) для дизеля и мазута соответственно.
«Министр финансов после консультаций с госсекретарем настоящим выносит определение, что с 00:01 восточного стандартного времени (8:01 мск) 5 февраля 2023 года ценовой потолок на нефтепродукты российского происхождения с дисконтом к нефти составит $45 за баррель, ценовой потолок на нефтепродукты российского происхождения с премией к нефти – $100 за баррель», – следует из документа, который подписала Йеллен (цитата по «РИА Новости»).
Другим распоряжением министр ввела запрет американским компаниям и физлицам вне зависимости от местонахождения оказывать услуги, связанные с морской перевозкой российских нефтепродуктов, если те не укладываются в ценовые ограничения. Минфин также опубликовал руководство по реализации политики ограничения цен на сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения.
На сайте ведомства 3 февраля также опубликовано заявление министра, где она приветствует «коалицию по ограничению цен» за совместное введение потолка цен на российские нефтепродукты. По словам Йеллен, новое соглашение помогает продвигать поставленные западными странами цели.
«Наша коалиция G7 по ограничению цен взяла на себя обязательство провести пересмотр предела цен на сырую нефть в марте, чтобы убедиться, что он продолжает достигать двух целей: дальнейшего сокращения доходов России и поддержки стабильности энергетического рынка», – говорится в заявлении.
В 2022 г. после усиления антироссийских санкций ЕС, США и Великобритания ввели ограничения на поставки российских нефтепродуктов, а затем решили ограничить цены на топливо. С 5 декабря 2022 г. действует введенный недружественными странами потолок цен на морские поставки нефти из РФ. Тогда был установлен потолок на российскую нефть на уровне $60/барр.
В конце января Еврокомиссия предложила структуру предельных цен на нефтепродукты из России. Стороны договорились ввести два ограничения цен – на нефтепродукты, которые продаются с премией к Brent (например, дизель), и на те, которые продаются с дисконтом (мазут). Уровни ограничений пока не назывались. Источники Bloomberg сообщали 26 января 2023 г., что ЕС рассматривает ограничения в $100/барр. для дизеля (порядка $730/т) и в $45/барр. для мазута (около $330/т). Ранее на этой неделе страны ЕС согласовали два ограничения цен – на уровне в $100/барр. и $45/барр. для дизеля и мазута соответственно. При этом Польша и страны Балтии настаивали на том, чтобы потолок цен был еще ниже.
После введения потолка цен на нефть президент России Владимир Путин 27 декабря 2022 г. подписал указ об ответных мерах, согласно которому Россия не будет поставлять нефть, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Подчеркивается, что данная мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Документ вступил в силу 1 февраля.