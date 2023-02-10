Набиуллина назвала риски, способные привести к росту инфляции

По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В этом году Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По данным Минэка, годовая инфляция ускорилась на неделе с 31 января по 6 февраля до 11,72% после 11,5% неделей ранее. Недельная инфляция за этот же период, по данным Росстата, ускорилась с 0,21 до 0,26%.