Набиуллина назвала риски, способные привести к росту инфляции
Нехватка рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста заработных плат является одним из рисков, способных привести к отклонению инфляции от базового прогноза, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передают «РИА Новости».
«Перейду к рискам, которые могут привести к отклонению инфляции от базового прогноза. По нашей оценке, баланс еще больше сместился в сторону проинфляционных. Кроме более выраженного влияния бюджетной политики, о котором я уже упомянула, следует отметить три риска. Во-первых, быстрое раскручивание потребления в условиях повышенных инфляционных ожиданий в случае, если факторы, которые сдерживают потребительскую активность, ослабнут», – сказала Набиуллина.
Ко второму риску глава Центробанка отнесла нехватку рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста зарплат. И к третьему – дополнительное ужесточение санкционных ограничений.
Ранее сегодня в ЦБ сообщили, что в ближайшие месяцы годовая инфляция в России опустится ниже отметки 4% из-за эффекта высокой базы 2022 г. В соответствии с базовым сценарием ЦБ по итогам 2023 г. годовая инфляция составит 5–7%, после чего в 2024 г. вернется к целевому показателю в 4%.
По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В этом году Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По данным Минэка, годовая инфляция ускорилась на неделе с 31 января по 6 февраля до 11,72% после 11,5% неделей ранее. Недельная инфляция за этот же период, по данным Росстата, ускорилась с 0,21 до 0,26%.