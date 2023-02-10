Газета
Экономика

Набиуллина назвала риски, способные привести к росту инфляции

Ведомости

Нехватка рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста заработных плат является одним из рисков, способных привести к отклонению инфляции от базового прогноза, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передают «РИА Новости».

«Перейду к рискам, которые могут привести к отклонению инфляции от базового прогноза. По нашей оценке, баланс еще больше сместился в сторону проинфляционных. Кроме более выраженного влияния бюджетной политики, о котором я уже упомянула, следует отметить три риска. Во-первых, быстрое раскручивание потребления в условиях повышенных инфляционных ожиданий в случае, если факторы, которые сдерживают потребительскую активность, ослабнут», – сказала Набиуллина.

Ко второму риску глава Центробанка отнесла нехватку рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста зарплат. И к третьему – дополнительное ужесточение санкционных ограничений.

Ранее сегодня в ЦБ сообщили, что в ближайшие месяцы годовая инфляция в России опустится ниже отметки 4% из-за эффекта высокой базы 2022 г. В соответствии с базовым сценарием ЦБ по итогам 2023 г. годовая инфляция составит 5–7%, после чего в 2024 г. вернется к целевому показателю в 4%.

По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В этом году Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По данным Минэка, годовая инфляция ускорилась на неделе с 31 января по 6 февраля до 11,72% после 11,5% неделей ранее. Недельная инфляция за этот же период, по данным Росстата, ускорилась с 0,21 до 0,26%.

Ранее по теме: ЦБ: годовая инфляция опустится временно ниже 4%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных