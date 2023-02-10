ЦБ: годовая инфляция опустится временно ниже 4%

ЦБ повысил прогноз по ключевой ставке на 2023 г. с 6,5-8,5% до 7-9%. На 2024 г. прогноз тоже пересмотрен на 6,5-7,5% (ранее 6-7%). С учетом продолжающейся структурной перестройки российской экономики в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит -1,0–1% в 2023 г. и 0,5–2,5% в 2024 г. В 2025 г. ВВП вырастет на 1,5–2,5%. К тому же, ЦБ понизил понизил прогноз по цене на нефть Urals на 2023 г. с $70 до $55/барр.