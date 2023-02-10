ЦБ: годовая инфляция опустится временно ниже 4%
В ближайшие месяцы годовая инфляция в России опустится ниже отметки 4% из-за эффекта высокой базы 2022 г., говорится в среднесрочном прогнозе Центробанка.
«По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года. В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений», – говорится в прогнозе.
В соответствии с базовым сценарием ЦБ по итогам 2023 г. годовая инфляция составит 5,0–7,0%, после чего в 2024 г. вернется к целевому показателю в 4%.
По итогам 2022 г. инфляция в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 г. В этом году Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 5,5%. По данным Минэка, годовая инфляция ускорилась на неделе с 31 января по 6 февраля до 11,72% после 11,5% неделей ранее. Недельная инфляция за этот же период, по данным Росстата, ускорилась с 0,21% до 0,26%.
Ранее сегодня совет директоров Банка России ожидаемо вновь оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она держится с сентября прошлого года. В своем релизе регулятор обратил внимание на то, что инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне, а динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза ЦБ. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности.
ЦБ повысил прогноз по ключевой ставке на 2023 г. с 6,5-8,5% до 7-9%. На 2024 г. прогноз тоже пересмотрен на 6,5-7,5% (ранее 6-7%). С учетом продолжающейся структурной перестройки российской экономики в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит -1,0–1% в 2023 г. и 0,5–2,5% в 2024 г. В 2025 г. ВВП вырастет на 1,5–2,5%. К тому же, ЦБ понизил понизил прогноз по цене на нефть Urals на 2023 г. с $70 до $55/барр.