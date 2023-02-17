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ФНС предупредила регионы о необходимости вернуть переплату по налогам

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральное казначейство предупредили власти регионов об изъятии переплат компаниями-налогоплательщиками со счетов региональных и муниципальных бюджетов и необходимости их возврата. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо главы ФНС Даниила Егорова и руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина, разосланном в финансовые органы субъектов 13 февраля.

В рамках новых механизмов уплаты налогов – единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП) – предполагается возврат излишне уплаченных средств по региональным и муниципальным налогам, говорится в письме, которое разослали налоговые ведомства в финансовые органы регионов.

Согласно новым правилам, бизнес в конце месяца платит единый платеж, а ФНС его распределяет по налогам и уровням бюджета. Возврат уплаченных в бюджеты средств на их единый счет происходит из-за возникшего положительного сальдо (остатка по бухгалтерскому счету) ряда налогоплательщиков. В ФНС сообщили, что ждать месяц для возврата средств службой больше не нужно, – теперь налоговая служба обязана в течение одного дня исполнить распоряжение о возврате суммы и направить его для исполнения.

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«Формирование положительного сальдо действительно требует перечисления переплаченных средств со счетов бюджетов на счет единого налогового платежа. Именно за счет этого денежные средства переходят в распоряжение налогоплательщиков, а быстрый доступ к ним повышает ликвидность бизнеса», – рассказали в пресс-службе ФНС.

15 февраля на совещании с президентом России Владимиром Путиным руководитель ФНС Даниил Егоров сообщил, что во II квартале этого года планируется перейти к обычному режиму работы новой системы уплаты налогов в рамках ЕНС. По его словам, сейчас вопросы налогоплательщиков в основном связаны с формированием необоснованной задолженности, когда в личном кабинете, например, на портале Госуслуг неверно отображается остаток расчета с бюджетом.

Переход на ЕНС был одобрен Государственной думой в конце 2021 г. В налоговой службе пояснили, что с помощью новой системы налогоплательщик всегда будет понимать – либо он должен государству, либо он может распорядиться положительным сальдо по своему усмотрению. Теперь само государство распределяет платежи по бюджетам и налогам, а у плательщика появляется единое сальдо расчетов с бюджетом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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