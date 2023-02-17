ФНС предупредила регионы о необходимости вернуть переплату по налогам

Согласно новым правилам, бизнес в конце месяца платит единый платеж, а ФНС его распределяет по налогам и уровням бюджета. Возврат уплаченных в бюджеты средств на их единый счет происходит из-за возникшего положительного сальдо (остатка по бухгалтерскому счету) ряда налогоплательщиков. В ФНС сообщили, что ждать месяц для возврата средств службой больше не нужно, – теперь налоговая служба обязана в течение одного дня исполнить распоряжение о возврате суммы и направить его для исполнения.