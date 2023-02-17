Кабмин намерен уложиться в 2% дефицита бюджета за год
В правительстве надеются уложиться в 2% дефицита за 2023 г., несмотря на исполненный бюджет почти в 1,78 трлн руб. в январе – это в 14 раз больше показателей января прошлого года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов телеканалу «Россия 24».
«Самое главное – смотреть на бюджетный баланс, который сложится по итогам года. А по итогам года у нас план – 2% ВВП, его никто не отменял, и эти параметры будут выдерживаться», – сказал министр.
6 февраля Министерство финансов сообщило о дефиците бюджета в январе в 1,76 трлн руб., в то же время доходы оценивались в 1,4 трлн руб., что на 35% ниже объема поступления в январе 2022 г. Также уточнили, что расходы бюджета выросли более чем на 3,1 трлн руб.
Согласно отчету Минфина, в том же месяце ведомство впервые реализовало небольшую часть золота из Фонда национального благосостояния (ФНБ). По сообщению министерства, было реализовано 3,6 т золота в обезличенной форме, а также 2,3 млрд юаней.