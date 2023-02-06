Дефицит бюджета в январе приблизился к 2 трлн рублей

Дефицит бюджета в январе приблизился к 2 трлн рублейПо сравнению с прошлым годом доходы снизились на 35%, а расходы выросли на 59%
Федеральный бюджет по итогам января 2023 г. исполнен с дефицитом в 1,76 трлн руб., следует из предварительной оценки Минфина. Доходы составили почти 1,4 трлн руб., что на 35% ниже объема поступления в январе прошлого года.
Нефтегазовые поступления в годовом выражении сократились на 46% до 426 млрд руб. В первую очередь это связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа, пояснили в министерстве. Ненефтегазовые доходы также оказались ниже, чем в январе 2022 г., – на 28%, составив 931 млрд руб.
Оценка доходов в этом году была скорректирована, говорится в пресс-релизе Минфина. Поскольку из-за перехода на механизм единого налогового платежа (ЕНП) с 1 января изменились порядок и сроки уплаты налогов, зачисление и распределение средств по бюджетам происходило в том числе в первые дни февраля. Данные по кассовому исполнению налоговых доходов на 1 февраля 2023 г. включали не все налоговые платежи. В целях повышения репрезентативности и сопоставимости данных по исполнению доходов в январе 2023 г. Минфин решил учесть в доходах за январь нераспределенные средств ЕНП на 1 февраля – как если бы все налоговые платежи были зачислены и распределены по бюджетам в месяц их уплаты налогоплательщиками.
Расходы бюджета при этом составили 3,1 трлн руб., превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Таким образом, в первый месяц 2023 г. удалось освоить почти 11% трат – в общей сложности, согласно закону о федеральном бюджете, Минфин запланировал 29 трлн руб. расходов в этом году. В январе прошлого года было освоено почти 2 трлн руб. из 23,7 трлн, запланированных изначально, то есть чуть более 8%.
Такая динамика трат в начале 2023 г. главным образом связана с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам, указал Минфин: это в том числе позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов бюджета в течение года.
Таким образом, бюджетный дефицит по итогам января составил 1,8 трлн руб. Предварительные оценки исполнения федерального бюджета в январе соответствуют динамике, заложенной при формировании основных характеристик на 2023 г. в рамках закона о бюджете, отметил Минфин. В совокупности с использованием/формированием средств ФНБ в случае отклонения размера нефтегазовых доходов от их базового уровня это обеспечивает устойчивость бюджетной системы и укрепляет макроэкономическую и финансовую стабильность России, добавило министерство.
Согласно действующему закону о бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП. Основными источниками его покрытия должны стать заимствования на внутреннем рынке. При этом в этом году для обеспечения сбалансированности бюджета возможно использование средств Фонда национального благосостояния в объеме 2,9 трлн.
По итогам 2022 г. бюджет был исполнен с дефицитом в 3,3 трлн руб. вместо изначально запланированного профицита в 1,3 трлн руб.: доходы составили почти 28 трлн руб., а расходы – свыше 31 трлн руб.