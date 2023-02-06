Дефицит бюджета в январе приблизился к 2 трлн рублей

Оценка доходов в этом году была скорректирована, говорится в пресс-релизе Минфина. Поскольку из-за перехода на механизм единого налогового платежа (ЕНП) с 1 января изменились порядок и сроки уплаты налогов, зачисление и распределение средств по бюджетам происходило в том числе в первые дни февраля. Данные по кассовому исполнению налоговых доходов на 1 февраля 2023 г. включали не все налоговые платежи. В целях повышения репрезентативности и сопоставимости данных по исполнению доходов в январе 2023 г. Минфин решил учесть в доходах за январь нераспределенные средств ЕНП на 1 февраля – как если бы все налоговые платежи были зачислены и распределены по бюджетам в месяц их уплаты налогоплательщиками.