Цены на газ в Европе опустились ниже $550

Ранее аналитики объяснили снижение цены на газ значительными запасами в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ). По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) от 15 февраля, ПХГ Европы заполнены на 64,81%, что на 20,25 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Кроме того, на котировки газа влияет прогноз достаточно теплой погоды в Европе на этой и следующей неделе, передает ТАСС.