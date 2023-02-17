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Экономика

Цены на газ в Европе опустились ниже $550

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе впервые с конца августа 2021 г. опустились ниже $550 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах открыла торги на отметке в $566,3 за 1000 куб. м. К 10.25 мск цена на газ опустилась до $545,2 за 1000 куб. м, или €49,56 за МВт\ч.

К 10.49 мск стоимость фьючерса выросла до $563,5 за 1000 куб. м, или €50,375 за МВт\ч. Сейчас вновь наблюдается падение. По состоянию на 11.01 мск цена на газ составляла $559 за 1000 куб. м, или €50 за МВт\ч.

В середине января стоимость февральского фьючерса опускалась ниже $600 за 1000 куб. м впервые с августа 2021 г.

Ранее аналитики объяснили снижение цены на газ значительными запасами в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ). По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) от 15 февраля, ПХГ Европы заполнены на 64,81%, что на 20,25 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Кроме того, на котировки газа влияет прогноз достаточно теплой погоды в Европе на этой и следующей неделе, передает ТАСС.

19 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на газ в размере €180 за МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. В рамках европейского механизма коррекции газового рынка он начал действовать с 15 февраля 2023 г.

Предполагается, что потолок будет активирован в том случае, если цена газа на TTF превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт\ч. При этом потолок не будет применяться к внебиржевым сделкам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных