Цены на газ в Европе опустились ниже $550
Биржевые цены на газ в Европе впервые с конца августа 2021 г. опустились ниже $550 за 1000 куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость мартовского (ближайшего) фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах открыла торги на отметке в $566,3 за 1000 куб. м. К 10.25 мск цена на газ опустилась до $545,2 за 1000 куб. м, или €49,56 за МВт\ч.
К 10.49 мск стоимость фьючерса выросла до $563,5 за 1000 куб. м, или €50,375 за МВт\ч. Сейчас вновь наблюдается падение. По состоянию на 11.01 мск цена на газ составляла $559 за 1000 куб. м, или €50 за МВт\ч.
В середине января стоимость февральского фьючерса опускалась ниже $600 за 1000 куб. м впервые с августа 2021 г.
Ранее аналитики объяснили снижение цены на газ значительными запасами в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ). По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) от 15 февраля, ПХГ Европы заполнены на 64,81%, что на 20,25 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет. Кроме того, на котировки газа влияет прогноз достаточно теплой погоды в Европе на этой и следующей неделе, передает ТАСС.
19 декабря 2022 г. страны ЕС согласовали потолок цен на газ в размере €180 за МВт\ч, что соответствует $1975 за 1000 куб. м. В рамках европейского механизма коррекции газового рынка он начал действовать с 15 февраля 2023 г.
Предполагается, что потолок будет активирован в том случае, если цена газа на TTF превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт\ч. При этом потолок не будет применяться к внебиржевым сделкам.