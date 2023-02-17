Силуанов назвал технологический суверенитет приоритетом расходов бюджета

«Какие приоритеты расходов у нас предусмотрены в текущем году? В первую очередь, это, конечно, технологическая независимость: мы большие ресурсы направляем в те секторы экономики, которые требуют поддержки, и, я бы сказал, реновации, поскольку это такие сектора как электроника, авиастроение, машиностроение. Это то, что требует локализации и создания собственной ресурсной базы. Поддержка бюджета на это предусмотрена», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).