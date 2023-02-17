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Экономика

Силуанов назвал технологический суверенитет приоритетом расходов бюджета

Ведомости

Главным приоритетом по расходам бюджета в 2023 г. является обеспечение технологического суверенитета России. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Какие приоритеты расходов у нас предусмотрены в текущем году? В первую очередь, это, конечно, технологическая независимость: мы большие ресурсы направляем в те секторы экономики, которые требуют поддержки, и, я бы сказал, реновации, поскольку это такие сектора как электроника, авиастроение, машиностроение. Это то, что требует локализации и создания собственной ресурсной базы. Поддержка бюджета на это предусмотрена», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

По словам Силуанова, бюджетные средства также пойдут на развитие и поддержку инфраструктуры, новых регионов, силового блока, бизнеса. Он уточнил, что расходы бюджета будут увеличены на дорожное строительство и на программу по модернизации жилищного-коммунального хозяйства будут увеличены. «За 2 года на эти цели будет направлено около 150 млрд руб.», – пояснил он.

Силуанов напомнил, что в прошлом году президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии и пособия на 11,9%. 15 февраля министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что на эти цели было выделено 1,6 трлн руб. 

Силуанов также подчеркнул, что в бюджете на 2023 г. заложены средства на возникающие потребности. «Дефицит будет соответствовать плану, мы не выйдем за его параметры», – сказал министр.

Согласно действующему закону о федеральном бюджете, доходы на 2023 г. запланированы в объеме 26,1 трлн руб., расходы – 29 трлн, таким образом, дефицит ожидается на уровне 2,9 трлн, или 2% ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных