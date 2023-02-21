Зарубежные авиакомпании увеличили транзитные полеты через Россию на 8%
Зарубежные авиакомпании с января увеличили транзитные полеты через воздушное пространство России на 8%. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Используя кратчайшие маршруты через территорию России, иностранные авиакомпании Юго-Востока и Азии постепенно наращивают свои объемы авиаперевозок через воздушное пространство России. <...> C 1 января по 20 февраля 2023 г. – +8%», – рассказали в пресс-службе (цитата по ТАСС)
Активнее всех совершают полеты китайские авиакомпании – около 60 рейсов в день, отметили в Росавиации. Кроме этого российское воздушное пространство используют Air India – по 20 рейсов в день и «Белавиа» – 16 рейсов в день. В ведомстве ожидают, что количество транзитных полетов над Россией будет увеличено в летнем расписании Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) в 2023 г.
21 февраля Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), состоящая из 22 отечественных авиакомпаний, обратилась в Минтранс из-за проблем при выполнении рейсов в Китай. В частности, после введения западных санкций перевозчики стали регистрировать зарубежные самолеты в российской юрисдикции, но не всем удалось вывести их из иностранного реестра, в результате чего у многих самолетов оказалась двойная регистрация.
После начала спецоперации на Украине Евросоюз в рамках антироссийских санкций ввел запрет на полеты российских авиакомпаний во всем воздушном пространстве ЕС. Тогда в качестве ответных мер Росавиация заявила об ограничении полетов над Россией авиакомпаний из стран, заявивших о закрытии неба.