Зарубежные авиакомпании увеличили транзитные полеты через Россию на 8%

Активнее всех совершают полеты китайские авиакомпании – около 60 рейсов в день, отметили в Росавиации. Кроме этого российское воздушное пространство используют Air India – по 20 рейсов в день и «Белавиа» – 16 рейсов в день. В ведомстве ожидают, что количество транзитных полетов над Россией будет увеличено в летнем расписании Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) в 2023 г.