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Экономика

Федеральное казначейство проверит расходы Минобороны в рамках спецоперации

Ведомости

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин заявил о проведении проверок расходов Минобороны в рамках военной операции на Украине. Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«В настоящее время мы проводим проверки Министерства обороны РФ по четырем ключевым направлениям в рамках специальной военной операции. Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники», – сказал Артюхин. Он отметил, что проверки проводятся в соответствии с поручением премьер-министра.

В ответ на это Мишустин подчеркнул важность обеспечения прозрачности выделения средств на нужды спецоперации. В частности, премьер-министр призвал ведомство решить все поставленные задачи, чтобы «ни одного рубля не было потрачено неэффективно».

Артюхин заявил, что казначейство также проводит оценку финансово-экономических обоснований на этапе планирования бюджета с 2022 г. По его словам, благодаря такой работе было сэкономлено бюджетных средств на 64,3 млрд руб.

В сентябре прошлого года «Ведомости» писали о повышении расходов России на национальную оборону. Тогда согласно документу об «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг.» за 2022 г. затраты на оборону составили 4,679 трлн руб., – на 1,2 трлн руб. больше, чем было утверждено. На этот год Минфин также увеличил расходы, – вместо планируемых 3,6 трлн. руб., на оборону будет потрачено 5 трлн.

28 февраля Владимир Путин подписал закон о сохранении повышенных выплат военным пенсионерам, который ранее приняла Государственная дума. Помимо военных, мера коснется пожарных, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и др. До принятия закона по возвращении россиян на службу в армии выплаты уменьшались, если гражданин шел на должность с окладом ниже той, от которой ему рассчитывалась пенсия.

В конце декабря 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании парламентской координационной группы по вопросам СВО заявил, что во время мобилизации возникали проблемы и сложности, но с большей частью из них удалось справиться «достаточно оперативно». По его словам, такие ситуации не замалчивались.

Ранее по теме: Расходы на национальную оборону в этом году вырастут на треть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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