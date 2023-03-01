Федеральное казначейство проверит расходы Минобороны в рамках спецоперации
Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин заявил о проведении проверок расходов Минобороны в рамках военной операции на Украине. Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«В настоящее время мы проводим проверки Министерства обороны РФ по четырем ключевым направлениям в рамках специальной военной операции. Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники», – сказал Артюхин. Он отметил, что проверки проводятся в соответствии с поручением премьер-министра.
В ответ на это Мишустин подчеркнул важность обеспечения прозрачности выделения средств на нужды спецоперации. В частности, премьер-министр призвал ведомство решить все поставленные задачи, чтобы «ни одного рубля не было потрачено неэффективно».
Артюхин заявил, что казначейство также проводит оценку финансово-экономических обоснований на этапе планирования бюджета с 2022 г. По его словам, благодаря такой работе было сэкономлено бюджетных средств на 64,3 млрд руб.
В сентябре прошлого года «Ведомости» писали о повышении расходов России на национальную оборону. Тогда согласно документу об «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг.» за 2022 г. затраты на оборону составили 4,679 трлн руб., – на 1,2 трлн руб. больше, чем было утверждено. На этот год Минфин также увеличил расходы, – вместо планируемых 3,6 трлн. руб., на оборону будет потрачено 5 трлн.
28 февраля Владимир Путин подписал закон о сохранении повышенных выплат военным пенсионерам, который ранее приняла Государственная дума. Помимо военных, мера коснется пожарных, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и др. До принятия закона по возвращении россиян на службу в армии выплаты уменьшались, если гражданин шел на должность с окладом ниже той, от которой ему рассчитывалась пенсия.
В конце декабря 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании парламентской координационной группы по вопросам СВО заявил, что во время мобилизации возникали проблемы и сложности, но с большей частью из них удалось справиться «достаточно оперативно». По его словам, такие ситуации не замалчивались.