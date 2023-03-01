Федеральное казначейство проверит расходы Минобороны в рамках спецоперации

В сентябре прошлого года «Ведомости» писали о повышении расходов России на национальную оборону. Тогда согласно документу об «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг.» за 2022 г. затраты на оборону составили 4,679 трлн руб., – на 1,2 трлн руб. больше, чем было утверждено. На этот год Минфин также увеличил расходы, – вместо планируемых 3,6 трлн. руб., на оборону будет потрачено 5 трлн.