Кабмин направит 500 млн рублей на снижение стоимости пакетных туров по России

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что в 2023 г. туристический поток по России может увеличиться до 10% по сравнению с прошлым годом, а за рубеж – на 25-30%. Он отметил, что динамику турпотока по стране в 2023 г. будет определять доступность перевозки и наличие гостиничной инфраструктуры, объем которой, по словам Уманского, ежегодно прирастает.