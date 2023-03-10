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Экономика

Кабмин направит 500 млн рублей на снижение стоимости пакетных туров по России

Ведомости

Правительство в 2023-2024 гг. выделит 500 млн руб. на снижение стоимости пакетных туров по России, сообщила пресс-служба кабмина. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«В 2023–2024 гг. на меры по снижению стоимости пакетных туров по внутрироссийским маршрутам будет направлено полмиллиарда рублей», – следует из сообщения кабмина.

Речь идет о программе поддержки туроператоров, которые организуют чартерные авиаперевозки внутри страны, уточняется в сообщении правительства. В этом году на эти цели будет направлено 250 млн руб., такая же сумма будет выделена и в 2024 г.

Кабмин реализует данную программу с 2021 г. в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В прошлом году в ней приняло участие 70 регионов России. В кабмине напомнили, что срок действия программы – до 2024 г. включительно.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что в 2023 г. туристический поток по России может увеличиться до 10% по сравнению с прошлым годом, а за рубеж – на 25-30%. Он отметил, что динамику турпотока по стране в 2023 г. будет определять доступность перевозки и наличие гостиничной инфраструктуры, объем которой, по словам Уманского, ежегодно прирастает.

Ранее по теме: АТОР: турпоток в Россию сократился на 30%

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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